Chemieunfall: Arbeiter verletzt

Bei einem Arbeitsunfall in einem Chemiekonzern in der Dr. Albert-Reimann-Straße in Ladenburg sind zwei Männer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich gestern früh aus bislang unbekannter Ursache zwei Substanzen vermischt. Dadurch sei Wasserstoff freigesetzt worden. Die beiden Arbeiter im Alter von 25 und 34 Jahren erlitten Reizungen der Augen und Atemwege. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ladenburg, Heddesheim und Ilvesheim, sowie die betriebseigene Werksfeuerwehr konnten den Gefahrstoff neutralisieren. „Es bestand keine Gefahr für Umwelt oder die umliegende Bevölkerung“, heißt es in der Mitteilung der Polizei abschließend. red/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.08.2018