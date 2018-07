Chor und Tanz aus Südafrika

Anzeige

Die Chor- und Tanzshow „Umoya“ aus Südafrika ist am Samstag, 21. Juli, um 20 Uhr im Glashaus im Waldpark zu Gast. Der Zulu-Song-Chor gilt als der beste Universitätschor Südafrikas. Die 14 Künstler der Universität Zululand haben unter der Leitung ihres Dirigenten Bhekani Buthelezi alle Wettbewerbe ihres Landes gewonnen. Je nach Wetter treten die Künstler auf der Bühne im Glashaus oder auf der Bühne im Waldpark. Veranstlater sind die Vereine „Voices-for-Africa“ und „Freunde Ugandas“. Karten zum Preis von zwölf Euro (ermäßigt zehn) gibt es bei „Seitenweise – Bücher am Markt“ in Ladenburg. Ticket-Reservierung auch unter: imbongi@t-online.de, Stichwort: Ladenburg. red