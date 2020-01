Christbäume werden abgeholt

Wer in der Römerstadt seinen Weihnachtsbaum los werden will, hat dazu am Samstag, 11. Januar, Gelegenheit: An diesem Tag sind die Jugendlichen der evangelischen Kirchengemeinde zum Einsammeln unterwegs. Mitgenommen werden alle Tannen und Fichten, die ab neun Uhr abgeschmückt am Straßenrand stehen.

Die Besitzer sollten sie mit Zetteln versehen, auf denen Namen und Adressen vermerkt sind. Im Anschluss kommen die Jugendlichen vorbei und bitten um eine Spende; der Erlös der Aktion ist für die Kinder- und Jugendarbeit gedacht. Alle Abholer können sich mit gestempelten und unterschriebenen Papieren als Spendensammler ausweisen.

Noch bis 16 Uhr können vergessene Bäume telefonisch unter 06203/ 18 09 63 gemeldet werden, danach sind Abholungen nicht mehr möglich. stk

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.01.2020