Christdemokraten wollen ihre Position ausbauen

Die CDU in Ladenburg will sich bei der Kommunalwahl am 26. Mai als zahlenmäßig stärkste Kraft im Gemeinderat behaupten. „Ziel ist es nicht nur, unsere sieben Sitze zu halten, sondern auch zu versuchen, unsere Position auszubauen.“ Diese Aussage traf Fraktionschef Karl-Martin Hoffmann im Nebenzimmer des Jahnhalle-Lokals „El Greco“ bei der Vorstellung der 22 Bewerber und einer Ersatzkandidatin. Alle wurden von 26 stimmberechtigten Mitgliedern „mit Bombenergebnissen gewählt“, freute sich der Stadtverbandschef Bastian Schneider, der selbst nicht kandidiert.

Seit 1999 am Ratstisch

Dafür tritt sein Stellvertreter Armin Gattung (47) auf Listenplatz zwei an. Seine Themen: Finanzen, Sport, Neubaugebiete und Digitales. Der örtlichen CDU-Tradition gehorchend, platzieren sich die Kandidaten in alphabetischer Reihe. So steht mit Triathlon-Festivalmacher Günter Bläß (66) ein erfahrener Stadtrat und Sportfunktionär vorne. Dienstältester CDU-Mann, der seit 1999 am Ratstisch sitzt, ist der in der katholischen Kirchengemeinde verwurzelte Hoffmann (Platz sieben). Ebenso bekundeten Landwirt Karl Meng, Handwerksmeister Christian Vögele und Photograph Uwe Wagenfeld ihren Freude an und Ziele in der Kommunalpolitik. Für „endlich gescheites Stadtmarketing“ plädierte Stadträtin und Rechtsanwältin Carola Schuhmann. „Wir sind breit aufgestellt und freuen uns auf den Wahlkampf“, sagte Schneider.

„Es wäre schön, noch mehr Frauen auf der Liste zu haben, aber der Wähler kann ja dafür sorgen, dass der Rat weiblicher wird“, so Hoffmann. Mit Steuerfachfrau Brigitte Gutfleisch (66), bei Frauen- und Senioren-Union kreisweit aktiv, sowie der jahrelange in Elterngremien engagierten Betriebswirtin Sabine Haneke (49) finden sich auf den Plätzen drei und fünf die ersten von sechs Frauen. Zur jungen Garde zählt der 22-jährige Polizeibeamte Sophian Habel. Auch der ehrenamtliche Feuerwehrmann Steffen Schuff (26) sowie der Junglehrer und Musiker Manuel Müller (27) wollen Themen der jungen Generation (bezahlbares Wohnen, Schulen, Sport) eine Stimme geben. Für die Gruppe der Rentner steht Barbara Siebler („Kinder und Sporthalle“), die gerade ihr Berufsleben in der örtlichen Rathausverwaltung beendet hat.

„Erstaunliche Wissenslücken“

„Die Bürger liegen mir am Herzen, deshalb muss man viele Themen in den Blick nehmen.“ So brachte es FV03-Chef Thomas Thieme, einer der Selbstständigen auf der Liste, nur schriftlich auf den Punkt, weil er beruflich verhindert war. „Wir sind sieben von 23 im Rat, darunter der Bürgermeister, und es gibt bei der CDU keinen Fraktionszwang“, verdeutlichte Hoffmann, warum sich auch die stärkste Fraktion nicht immer durchsetzt. Lange habe es gedauert, bis sich der CDU-Wunsch nach einem Bürgerbüro erfüllte. Für eine Altstadt-Kita als Magnet für den Einzelhandel und „vernünftige Grundstückspolitik mit Erbbaupacht“ will er weiterkämpfen. „Mehr eigenständige Positionen“ forderte Hartmut Müller als Kritiker aus den eigenen Reihen. Ihm hielt Hoffmann „erstaunliche Wissenslücken“ vor.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.02.2019