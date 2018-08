Clara und Charlotte studieren „Bibi & Tina“-Song ein

Anzeige

Einen Song aus dem Kinderkinofilm „Bibi & Tina“ von 2014 haben sich Clara und Charlotte ausgesucht. Die beiden Mädchen studieren beim Ferienprogramm im Ladenburger Jugendzentrum „Kiste“ das Lied „Tür auf“ ein. Immer wieder singen sie den Mutmacher-Refrain „Schlägt die eine Tür zu, geht ‘ne andere auf / Geht die Leiter bergab, führt sie auch wieder rauf“. Außerdem zupft Clara manchmal auch den E-Bass dazu. Am E-Piano stehen die „Kiste“-Sozial- und Musikpädagogin Helen Gottschall und später mit Vanessa noch eine weitere Teilnehmerin an diesem Angebot eigens für Mädchen.

Angebot auch in der Schulzeit

„Die Mädchen sollen einfach mal reinschnuppern in die Materie und mit Profizubehör erfahren können, wie man Musik macht“, erklärt Gottschall, die das Mädchenprojekt „Musik & Kreativ“ zusammen mit ihrem Kollegen Daniel Fritzenschaft auch während der Schulzeit jeden Freitag ab 14 Uhr vier Stunden lang in der „Kiste“ anbietet. Die Jungs machen dann andere Sachen im Haus. „Die Mädchen können einfach vorbeikommen und sich mit Instrumenten und dem Gesangsmikrofon vertraut machen“, führt die Betreuerin aus.

An diesem Ferienfreitag wird schon am Vormittag im „Kiste“-Veranstaltungsraum Pflastermühle geprobt, was das Zeug hält. Gottschall lobt, gibt Ratschläge und unterstützt die Teilnehmerinnen, die trotz der Hitze draußen konzentriert bei der Sache zu sein scheinen: Sie lassen sich auch vom Reporterbesuch kaum ablenken, feilen fleißig an ihrer Interpretation von „Tür auf“ im Duett und fühlen sich vielleicht ein bisschen wie „Bibi & Tina“ – zauberhaft!.