Corelli-Konzert am 3. Oktober

Das Herbstkonzert des Corelli-Ensembles Ladenburg-Mannheim findet erstmals nicht an einem Sonntag, sondern am Tag der Deutschen Einheit, wie gewohnt um 17 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche. Nach dem Concerto grosso F-Dur op. 6/2 von G.F. Händel zum Auftakt erklingt das Violinkonzert a-Moll BWV 1041 von J.S. Bach. Solist ist Robert Frank, der gefeierte Rekordsolist der Konzertreihe, der nach dem Tod des Gründers Werner Brunst auch die Organisation übernommen hat, wobei der Mannheimer Richard-Wagner-Verband als Mitveranstalter kooperiert.

Nach der Pause spielt Robert Frank die Romanze in G für Violine und Orchester von Johan Svendsen. Die Sinfonie A-Dur KV 201 beschließt das Programm. Leo Krämer, der langjährige Speyerer Domkapellmeister, dirigiert.

Vorverkauf und Reservierung in Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/7 01 09 oder in Mannheim unter der Telefonnummer 0621/89 34 17 (Richard-Wagner-Verband). W.B.

