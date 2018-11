Dammbau „relativ unproblematisch“

Ein Biber und seine Frau haben in Ladenburg gebaut. Ihr Dammbau befindet sich im Rombach. Dort lebt das Paar bereits seit vergangenem Jahr, wie der amtlich zuständige Biber-Beauftragte Dr. Ulrich Weinhold auf Anfrage mitteilt. Doch erst diesen Dürresommer fiel so richtig auf, dass auf Wiesenrändern und Äckern nahe des Ufers trotz großer Trockenheit und niedrigem Wasserstand häufig Pfützen standen. Für diesen Rückstau sorgt der solide Bau des bis zu einen Meter großen Nagetiers mit dem breit abgeflachten und beschuppten Schwanz.

Als ausgesprochenes Familientier lebt Deutschlands größtes Nagetier in solchen „Burgen“ mit sogenanntem Wohnkessel in der Mitte und Eingang unter Wasser. Für Biologe Weinhold ist es gewässerökologisch positiv zu bewerten, dass diese streng geschützte Tierart hierzulande wieder häufiger vorkommt. Dies sorge nämlich für ein natürlicheres Bachbett, was wiederum Jungfische, Libellen und Eisvögel nach sich ziehe. Das Tier könne sogar Hochwasserspitzen wegnehmen, weil es Überflutungsflächen schaffe. Mancher Landwirt sieht genau deshalb wertvolle Ackerflächen bedroht. Für die Pächterin der aktuell am meisten davon betroffenen landwirtschaftlichen Fläche sind die Biber bislang jedoch kein Problem: „Sie legt die Fläche auch 2019 still, bis wir eine Lösung haben“, sagt der Fachmann des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Der promovierte Naturwissenschaftler ist auch für den Rhein-Neckar-Kreis tätig.

„Der Biber-Bau in Ladenburg sitzt an einer sehr guten Stelle und ist relativ unproblematisch zu managen“, erklärt Weinhold. Denn auf der gegenüberliegenden Uferseite befindet sich eine als Biotop gekennzeichnete Wiesenfläche, die der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) betreut. Mit dessen Ortsvorsitzendem Alexander Spangenberg und dem ehrenamtlichen Biber-Berater Dieter Nährig steht Weinhold ebenso in ständigem Kontakt wie mit Nicole Ernst-Karch, der Wildfachfrau der Stadt.

„Der Biber wandert seit geraumer Zeit vor allem aus dem Fränkischen und über den Neckar bei uns ein“, weiß auch Rathausmitarbeiterin Ernst-Karch. Es sei verboten, ihm nachzustellen, ihn zu fangen, zu verletzten, zu töten oder seine Wohnstätten zu beschädigen. „Es ist ein sehr positives Zeichen, dass er sich in der intensiv landwirtschlich genutzten Kulturlandschaft wohlfühlt“, so Weinhold. Im Gegensatz zu anderen Arten gestalte der Biber seinen Lebensraum durch Dämme selbst. Dazu dienen ihm Nagezähne, mit denen das dämmerungsaktive Tier auf den Hinterbeinen sitzend Bäume fällt.

Probleme in Nachbargemeinde

„Er ist für den Menschen in der Regel ein bedenkenloses Tier, nur Hunde sollte man nicht in der Nähe des Biberbaus baden lassen“, sagt der Biologe. Auch in Dossenheim hat Weinhold zu tun: Dort sorgt der Damm eines vermutlichen Sprösslings des Ladenburger Paars jedoch für Probleme. Die Dossenheimer haben ihn dennoch liebevoll Justin getauft – nach dem US-Popstar Justin Bieber. Während sich seine Eltern einen Bereich ausgesucht haben, der als natürlicher Überflutungsraum gilt, haust Justin an sensiblerer Stelle. Damit die unterhalb gelegene Straße bei Starkregen nicht mehr überflutet wird, wurde eine Dammdrainage eingebaut. Auch in Ladenburg dürfe die Dammhöhe reduziert werden, um stärkere Überflutungen landwirtschaftlicher Nutzflächen einzuschränken, bestätigt Ernst-Karch. „Wir haben da ein Auge drauf“, versichert Weinhold.

