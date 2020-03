Das Geld bleibt im Ort

Grund des morgendlichen Treffens ist eine Spendenübergabe, doch die wollen die Drittklässler der Astrid-Lindgren-Schule noch etwas aufpeppen. Das gelingt ihnen ganz ausgezeichnet mit der Aufführung eines Kinderbuchklassikers. Die Kinder haben unter Leitung ihrer Lehrerinnen Julia Voutta und Dorothea Schweizer die Geschichte vom Grüffelo auf die Bühne gebracht. Die kleine Inszenierung in englischer Sprache bekommt viel Applaus von Eltern, Lehrern und Mitschülern, bevor Rektor Andreas Zuschlag den großen Scheck holt, der symbolisch übergeben wird. Er erklärt: „Im vergangenen Jahr haben Geld aus unserem Adventscafé nach Nepal gespendet. Diesmal bleibt es im Ort.“

Vollwaisen unter den Bewohnern

Nämlich im Haus Mirabelle, dessen Leiterin Silke Oertelt mit einem Strahlen die Spende in Höhe von 700 Euro entgegennimmt, Zuschlag und auch Elternvertreter Christian Daecke dankt. Das Geld werde für Playstations, neue X-Boxen und Spiele verwendet, sagt sie – und hätte mit einer derart euphorischen Reaktion ihres jungen Publikums wohl nicht gerechnet. Aber nach dieser Eröffnung können sich die Kinder kaum noch beruhigen. Nur wenige nehmen wahr, dass auch fünf Vollwaisen unter den beschenkten Bewohnern sind.

In der heilpädagogisch-therapeutischen Einrichtung leben in der Römerstadt aktuell 24 Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren, außerdem neun weitere in der dazugehörigen Außengruppe in Plankstadt. Oertelt betont, dass die neuen Spielsachen nicht für die Kinderzimmer, sondern für die Gemeinschaftsräume gedacht seien.

Die Bewohner des Hauses Mirabelle und die ALS-Kinder haben übrigens nicht nur die Vorliebe für elektronisches Spielzeug gemeinsam: In beiden Einrichtungen wird zudem auch gebaut. Im Haus Mirabelle soll es im Frühjahr losgehen mit den Arbeiten für ein weiteres Wohngebäude, erklärt Oertelt: „Das Genehmigungsverfahren ist jetzt abgeschlossen.“ In der ALS ist die Baumaßnahme schon weiter gediehen.

„Stabile Zweizügigkeit“

Baugerüste zeigen die Erweiterung nach Westen an, die bis September abgeschlossen sein soll und dann Platz für vier Klassenzimmer und zwei Besprechungsräume bietet. Aktuell besuchen 130 Schüler die ALS, erklärt Zuschlag. Zum Ende des laufenden Schuljahrs verlassen 30 von ihnen die Einrichtung, und im Jahr 20/21 kommen einige mehr dazu.

„Schon jetzt haben wir über 40 Anmeldungen“, sagt der Schulleiter. Er rechnet für die kommenden Jahre mit 150 bis 180 Kindern und einer stabilen Zweizügigkeit, wenn später einmal auch Kinder aus den Baugebieten Matzgarten, Martinshöfe oder Hockenwiese hier angemeldet werden.

