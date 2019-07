Das Interesse für andere Kulturen ist „ganz stark“

Das 2. Internationale Filmfestival in Ladenburg steht ab Freitag, 19. Juli, bevor. Mit „Yves’ Versprechen“ nimmt erstmals die in Neckarhausen aufgewachsene Melanie Gärtner (kl. Bild) daran teil. „Ich freue mich total darüber, am Samstag meinen neusten Film zu Hause zeigen zu können“, sagt die Filmemacherin, die in Frankfurt am Main wohnt. Sie hat in der Mainmetropole Ethnologie, Literatur und Journalismus studiert und ist oft in Afrika unterwegs. „Ich bin aber sehr heimatverbunden“, erklärt sie im Telefongespräch mit dem „MM“-Reporter.

Auch weil sie im Jahr 2000 ihr Abitur am Carl-Benz-Gymnasium in der Römerstadt gemacht hat, fühlt sie eine „starke Verbundenheit“ zu den Orten ihrer Kindheit. „Es ist einfach super, dass Hassan Nazeri 2018 das Filmfestival auf die Beine gestellt hat“, sagt die ebenso als Fotografin und freie Autorin tätige Frau. Festivalleiter Nazeri ist ein aus Afghanistan stammender Kollege von Gärtner. Beide verstehen sich als Dokumentarfilmer. „Ich habe mich schon in der Schulzeit fürs Filmen interessiert“, erzählt Gärtner auf die Frage, wie sie zu ihrem Beruf kam. Das Handwerk hat sie bei einer Produktionsfirma in Ludwigshafen erlernt. Beim Studium der Ethnologie (Völkerkunde) wurde ihr Interesse für andere Kulturen „ganz stark“. Dank eines Professors aus Mali und häufiger Aufenthalte wuchs der Bezug zu Afrika.

Erster Dokumentarfilm 2012

In der akademischen Fachrichtung der „visuellen Anthropologie“ konnte Gärtner das Filmen und das Forschen verknüpfen. „Ich habe mir als Autodidaktin vieles selbst beigebracht und gerne mit erfahrenen Kollegen zusammengearbeitet, von denen ich vieles lernen konnte“, berichtet sie. Das Ergebnis: 2012 erschien ihr erster Dokumentarfilm „Im Land dazwischen“. Die Geschichte von drei jungen Menschen, die versuchen, über die spanische EU-Exklave Ceuta nach Europa zu kommen, ist die erste Arbeit eines dreiteiligen Zyklus’ zum Thema Flucht und Migration. Es folgt 2015 „Grenzen am Horizont“. Stets stellt sich Gärtner diese Frage: „Wie kommen junge Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen?“

Antworten darauf sucht auch das dritte und jüngste Werk aus dieser Serie, das im zentralafrikanischen Kamerun, in Marokko und Spanien entstanden ist. Am Samstag, 20. Juli, ist der 80-minütige Dokumentarfilm beim Filmfestival unter dem Motto „Ein Stück Glück – Auf der Suche nach der verlorenen Würde des Menschen“ um 20 Uhr im Domhof zu sehen. Gärtner nimmt bei „Yves’ Versprechen“ eine spannende Erzählhaltung ein: Sie versucht, die Lebenswelt ihres Protagonisten Yves zwischen der Sehnsucht nach einem besseren Leben und der Erwartungshaltung der Familie in Kamerun darzustellen.

„Die Zuschauer sollen verstehen können, warum es für Menschen wie Yves unmöglich ist, mit leeren Händen zurückzukehren“, erklärt Gärtner. Dies wird im Film auch durch Videobotschaften von Verwandten an Yves deutlich. „Es geht mir darum, die Zuschauer tiefere Ebenen der Wirklichkeit erkennen zu lassen“, sagt Gärtner.

„Natürlich werde ich am Samstag da sein und für Fragen zur Verfügung stehen, das ist doch Ehrensache“, kündigt die Filmautorin an. Sie hat viel zu erzählen, auch weil sie immer in kleinen Teams arbeitet und deshalb vieles selbst macht. Bei der stets schwierigen Finanzierung waren diesmal die hessische Filmförderung sowie das evangelische Hilfswerk „Brot für die Welt“ hilfreich.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019