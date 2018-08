„Das ist in unseren Augen ein Missstand“

Anzeige

Zwar fand sie Betreuungsplätze für ihre Zwillinge in einer privaten Einrichtung, doch waren die Betreuungszeiten nicht mit den Arbeitszeiten der Eltern vereinbar. Nachdem sie alle Krippen, Großtagespflegeeinrichtungen und Tagesmütter kontaktiert hatte, stand fest: „Von mehr als der Hälfte habe ich erfahren, dass sie die nächsten anderthalb Jahre komplett ausgebucht sind“, so die dreifache Mutter. Ab November betreut nun eine Tagesmutter die Zwillinge. Doch sei diese Lösung trotz Zuschusses vom Jugendamt teurer als ein Kita-Platz. Immerhin habe sie nach anderthalb Jahren Elternzeit wieder angefangen zu arbeiten. „Aber es lohnt sich unter diesen Bedingungen bei einer 30-Prozent-Stelle aus finanzieller Sicht kaum, arbeiten zu gehen“, so die Lehrerin, die zwischenzeitlich auf private Babysitter zurückgreifen musste. Die fünfjährige Tochter besucht einen Kindergarten.

Auch Janina Mirabello ist enttäuscht. Die 33-Jährige ist ebenfalls wie ihr Mann berufstätig. Auch sie muss improvisieren, um den Mangel zu meistern, und hat notgedrungen ein drittes Jahr Elternzeit drangehängt. „Das bedeutet unter anderem finanzielle Einbußen“, sagt sie. Ihre Elternzeit laufe aus, wenn ihr Sohn im Februar drei werde. „Dann hänge ich total in der Luft“, sagt sie. „Nur ungern“ würde sie auf eine Tagesmutter-Lösung setzen müssen. „Zumal es gar nicht so leicht ist, jemanden zu finden“, weiß ihre Bekannte aus Erfahrung. Bei Bürgermeister Stefan Schmutz und der zuständigen Stelle im Rathaus waren beide Mütter schon mehrfach. „Wir wurden freundlich empfangen und fühlten uns ernst genommen“, erklären sie übereinstimmend.

Politisches Versäumnis?

Beide Mütter wissen jetzt: Schmutz ist das Problem bekannt (siehe weiteren Artikel). Doch den beiden Frauen ist auch klar, „dass keiner Plätze aus dem Hut zaubern kann“. Ihrer Meinung nach hätten Verwaltung und Kindergartenleitungen auszubaden, was politisch schon länger versäumt worden sei. Angesichts der Neubaugebiete stehe zu befürchten, dass sich der Mangel zukünftig eher verschärfen werde, denn die Bedarfswelle pflanze sich fort. Wenn die Stadt Familien mit Kindern anlocken wolle, müsse sie sich etwas einfallen lassen. „Wir haben aber nicht das Gefühl, dass sich da etwas tut“, sagt Plass-Niemi. Ihr Vorschlag: „Wir betroffenen Eltern sollten uns zusammentun.“ Auch Mirabello fordert „mehr Betreuungsplätze, mehr Räume und mehr Personal“. Kontakt per E-Mail: annekathrin.plass@googlemail.com.

