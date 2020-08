Das ist Steffen Seiferheld

Architekt Steffen Seiferheld freut sich auf das Projekt Sebastianskapelle. Peter Jaschke (pj)

Über das Denkmalschutzobjekt der Wachenburg in seinem Wohnort Weinheim findet Steffen Seiferheld ab 2002 seinen beruflichen Schwerpunkt im Bereich historische Gebäudesanierung. Bereits 1999 kommt der 1958 in Stuttgart geborene Architekt nach sechs Berufsjahren in Berlin nach Ladenburg, um sich in Bürogemeinschaft mit Michael Salinger selbstständig zu machen. Man schätzt sich gegenseitig seit einem gemeinsamen Projekt in Mannheim.

Seiferheld zieht in die Zweiburgenstadt, die ihm als ehemaligem Corpsstudent bestens bekannt ist: Finden doch auf der Wachenburg als Korporationshaus jährliche Treffen statt. Bald ist Seiferheld dort für alle Bau- und Erhaltungsmaßnahmen zuständig. Ein Karrierehighlight: der Umbau der historischen Ladenburger Benzfabrik zum Automuseum (2005). Auch die Instandsetzung der St. Gallus-Kirche (2010 bis 2014) betreut er. 2013 spricht ihn der damalige Vorsitzende des Pfarrgemeinderats und ehrenamtliche Bauleiter Hans Layer auf die Sebastianskapelle an. „Ihm war es ein Anliegen, dass hier ’was passiert“, sagt der verheiratete Vater zweier erwachsener Töchter, die heute in Hamburg wohnen. Eine der beiden ist als Innenarchitektin tätig. pj

