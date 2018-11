Das lange Warten auf „Unendlich“ hat sich gelohnt

Darauf haben viele Fans sehnlich gewartet: Die Ladenburger Songpoeten von Papperlapapp stellen ihr soeben erschienenes Debütalbum live vor. Es heißt „Unendlich“. Soviel sei bereits verraten: Das Warten hat sich gelohnt. Am Samstag, 17. November, steigt die Party zum Erscheinen der zehn neuen Stücke in der „Pflastermühle“ des Jugend- und Kulturzentrums „Kiste“. Vor dem musikalischen Programm ab 20 Uhr gibt es ab 18.30 Uhr zur Feier des Tages „Pulled Pork“-Burger.

„Kommt hungrig, denn das wunderbare Team von Gourmet-BBQ baut den selbstgebauten Smoker auf“, macht Textschmied Thorsten Scharbert Appetit auf den Abend. Der Hauptgang ist dann musikalischer Natur: „Unser erstes Album hat viel Schmuck“, sagt der Sänger und Gitarrist, der seit 2007 Musik macht, beim Pressegespräch. Damit meint der 27-jährige beispielsweise wunderbare Gesangs- und Cellostimmen sowie Glockenspiel, welche hochgelungene Aufnahmen wie „Meilenweit weg“, „Kuss oder Wein“ und „Sonntagsstimmung“ garnieren. „Dass wir einige Elemente davon nicht auf die Bühne bringen können, lösen wir bei der Release-Party mit Gastmusikern“, macht Thorstens älterer Bruder Julian Scharbert neugierig auf den Gig. Der 31-Jährige ist „sicher, dass keiner enttäuscht sein wird“. Der Pur-Fan bereichert seit 2012 den Papperlapapp-Sound mit der Klangfarbe seiner Violoncelli.

Klangspektrum erweitert

Zwei Jahre zuvor hatte der damals erst 19-jährige Thorsten („T“) als bis heute großer Verehrer des deutschen Liedermachers Philipp Poisel die Keimzelle der Formation gegründet: Zum damaligen Trio „T(ee) mit Papperlapapp“ gehörten noch Multi-Instrumentalist David Schnitzler (heute mit Sea Moya erfolgreich) und David Dankworth. Vor vier Jahren stießen Schlagzeuger Nils Kreitzscheck, der aus beruflichen Gründen voriges Jahr wieder ausstieg, und E-Bassist Benjamin Herzhauser (30) dazu. Seit 2016 ist die Sängerin Bianca Rehberger (25) dabei, die das Klangspektrum der Gruppe ein weiteres Mal erweiterte.

Dass das Album „voller klingt“ (Herzhauser) als die Maxi-Single „Vogelfrei“ von 2011 und, wie bei der gelungenen Nummer „X & Y“ zu hören ist, über einen rockigeren Einschlag verfügt, liegt neben der Produktion auch am neuen Schlagzeuger Jonathan Gärtner: Der 25-Jährige ist mit Hardrock aufgewachsen. „Unser Grundtempo ist flotter geworden“, bekräftigt Julian Scharbert. So ist auch der gefühlvolle Ohrwurm „Nur Für Dich“, der seit 2011 zum Repertoire der Band zählt, auf „Unendlich“ ein ganz anderer Song geworden. Bereits beim jüngsten „Rock at Church“ im evangelischen Kirchengarten präsentierte die Band einige der Stücke.

„Wir haben viel positive Rückmeldung für die Songs bekommen“, freut sich Sängerin Rehberger. „Wir sind sehr zufrieden mit diesem Album und wir widmen es unseren früheren Mitmusikern und allen treuen Fans“, sagt Thorsten. Er ist es meistens, der mit Song-Ideen zum Proben kommt. „Wir arbeiten sie dann gemeinsam aus“, erzählt Gärtner. Die Texte handeln von Reiseerlebnissen und Alltagsgeschichten. Aufgenommen wurde „Unendlich“ im „Kiste“-Dachgeschoss. Dort befindet sich die „Mitmuckzentrale“ von Albumproduzent Rainer Döhring, dem Frontmann der Ladenburger Rockgruppe Lenner und ehrenamtlichen Chef im Trägerverein des Jugendzentrums. „Er hatte mir auch den guten Rat gegeben, auf Deutsch zu singen“, erinnert sich Thorsten Scharbert. Das Mastering der CD besorgte Niki Kuhn (Lenner). Um den Druck kümmerte sich Chris Ruhm (Garden of Eden).

