Das Neunhellerhaus erstrahlt in neuem Glanz

Anzeige

Freibad: „Eine erfreuliche Entwicklung“, sieht Bürgermeister Stefan Schmutz beim Freibad. Es werden deutlich mehr Besucher verzeichnet als 2017. Badegäste aus Ilvesheim, wo das Schwimmbad geschlossen werden musste, wüssten das Angebot in Ladenburg zu schätzen. Vor diesem Hintergrund werde die Kooperation mit der Nachbargemeinde in puncto Schwimmmeistern erweitert. So öffnet mit Beginn der Sommerferien Ende Juli das Bad montags um 9 Uhr anstatt wie bisher um 11 Uhr.

Neubaugebiet Nordstadt/Kurzgewann: Derzeit laufen vorbereitende Arbeiten zur Erschließung der Neubauflächen. Bürgermeister Schmutz kündigte an, dass der Bebauungsplan in der Juli-Ratssitzung beschlossen werden soll. Bereits jetzt bestehe ein Tempolimit in der Weinheimer Straße. Die Zufahrt der Weihergärten über die Hirschberger Allee sei „nicht mehr ohne weiteres möglich“. Eines der größten Ladenburger Baugebiete seit langem werde in den kommenden Jahren zu vielen Einschränkungen führen. Diese möglichst in Grenzen halten zu können, hofft Schmutz.

Datenschutzbeauftragter: Christian Korte, der sich früher bei der Firma Bilfinger & Berger mit Datensicherheit befasste, ist seit Dezember 2017 bei der Gemeinde Ilvesheim angestellt. Ab jetzt ist er von dort aus je zehn Stunden pro Woche für Ladenburg als Datenschutzbeauftragter zuständig. Damit komme man der Datenschutzgrundverordnung der EU nach, so Bürgermeister Schmutz. Korte sei „zuständig für Fragen des Datenschutzes im Rathaus und bei Anfragen von Bürgern“. Korte sagte: „Es ist alles sehr gut am Laufen in Ladenburg.“ Einzig Stadträtin Petra Erl (SPD) stimmte gegen die Kooperation mit Ilvesheim, weil sie die Einschätzung der Verwaltung nicht teilt, wonach es für die Aufgabe keine verwaltungsinternen Ressourcen gebe.