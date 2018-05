„Das schnittige Design älterer Modelle mag ich besonders“

Anzeige

Doch bekanntlich liegt Schönheit im Auge des Betrachters. So gehen die Meinungen auseinander: Je jünger die Fans, desto besser kommen Baureihen aus den 80er- und 90er-Jahren an, die eine deutlich bulligere Optik aufweisen. Erst mit der vierten und fünften Baureihe sowie Siegen bei renommierten Straßenrennen soll die Corvette als Sportwagen auch erst richtig ernst genommen worden sein. Das 1989 vorgestellte Spitzenmodell ZR-1 galt erstmals auch europäischen Sportwagen als ebenbürtig, wie zu erfahren ist. Doch spielt selbst im Action-Thriller „Con Air“ mit Nicolas Cage von 1997 eine C2 von 1967 eine Rolle. Die in Ladenburg vertretene Originallackierung: „Sunfire Yellow“ (sonnenfeuergelb).

„Eine Gebrauchte ist je nach Modell ab 15 000 Euro zu haben“, sagt Corvette-Kenner Wohlfahrt. Was die Organisatoren besonders freut: Die sonntägliche Parade auf dem Platz vor dem Freibad eröffnet Bürgermeister Stefan Schmutz „in der Autostadt Ladenburg“. Für gehörig Trubel auf der Fährwiese und vor dem Römerstadion sorgen aber nicht nur Corvettes: „Wir werden diesmal von US-Cars aller Marken sprichwörtlich überrollt“, sagt Ralf Hug.

„Endlich das Wetter, das so eine Veranstaltung verdient“, jubelt Eisen. Sein original-weißlackiertes Corvette-Coupé aus dem Jahr 1976 zählt erneut zu den Schönsten. Aufgrund ihrer „gefährlichen“ Optik heißen die bis 1982 hergestellten C3-Modelle „Stingray“ (Stachelrochen). Seit 2015 ist Ladenburg das Ziel dieser Jahrestreffen. Für Eisen, Hug und Co. ist klar: „Auch unser nächster CS findet in Ladenburg statt.“

