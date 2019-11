Das Unternehmen besteht seit 1869

„Ich bin schon ein wenig stolz“, gestand Hans Weik bei der Feier eines besonderen Doppeljubiläums mit Ehrengästen wie Bundestagsabgeordneter Karl A. Lamers und Landrat Stefan Dallinger im Domhof. Ist Weik doch Herausgeber des „ältesten eigenständigen Presseorgans im Rhein-Neckar-Kreis“. Bereits 1869, also vor 150 Jahren, erschien die erste Ausgabe. Damals hieß die Zeitung noch Ladenburger Wochenblatt. Vor 40 Jahren gründete Weik mit seiner Frau Rita zunächst im Elternhaus die heutige Druck- und Designfirma.

Weil das Ehepaar bald darauf das Verlagshaus Nerlinger in der Wallstadter Straße übernahm, lautete das Festmotto „zusammen 190 Jahre“. Darin schloss Weik neben Mitarbeitern und Kunden auch die Töchter Sandra und Corinna, deren Ehemänner und sechs Enkelkinder mit ein. „Die Nachfolge ist auf mehrere Generationen hinaus gesichert“, strahlte der Firmengründer. Dabei sei es für den kleinen Verlag nicht immer leicht gewesen. „Ich wollte die Ladenburger Zeitung aber nicht sterben lassen“, sagte Weik. Es sei ihm wichtig, sich für demokratische Grundwerte und gegen Hass und Hetze einzusetzen. „Ich will es nicht erleben, dass Menschen wie mein Großvater auf einer schwarzen Liste stehen, weil sie nicht in die Partei eingetreten sind“, trat der Verleger für Meinungsfreiheit ein.

Dass es bei der freien Berichterstattung für das zwischenzeitlich als Neckar-Bergstraß-Post firmierende Blatt finstere Zeiten gab, verdeutlichte Oliver Gülck: Der Stadtarchivar schilderte in seinem historischen Rückblick, wie das Erscheinen der seit 1907 täglich und international berichtenden Publikation ab 1941 während der Nazidiktatur eingestellt wurde. Im Zeitraffer ließ er den Wandel im Blattmachen unter Verlegern wie Diesbach, Wucherer, Molitor sowie Nerlinger Revue passieren und sprach schließlich von einem „bedeutenden Jubiläum“.

Seit 1949 besteht eine Kooperation mit der Stadt, weshalb die heute reine Lokalzeitung amtliche Bekanntmachungen veröffentlicht. Bürgermeister Stefan Schmutz gratulierte auch im Namen seines Kollegen Andreas Metz aus Ilvesheim. Auf der Insel bringt Weik ebenso ein Amtsblatt heraus wie in Friedrichsfeld. Schmutz würdigte „Mut und unternehmerische Weitsicht“. Die soziale Ader des Hauses hob Gabriele Ensink hervor: Die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Garango-Ladenburg erinnerte an Benefizaktionen für Hilfsprojekte in der westafrikanischen Partnerregion Ladenburgs und nannte die Summe von mehr als 1700 Euro, die der aktuelle Spendenaufruf der Weiks zu diesem Jubiläum bereits eingebracht habe.

Für das Journalistenteam sprach Axel Sturm. Bevor Matt Fedel und Adrian Militaru Beatles-Songs zum Besten gaben, stand eine traditionelle Taufe der Buchdrucker auf dem Programm: Die Gautschfeier in stilechter Gutenberg-Kluft erinnerte noch einmal an die bewegte Historie des Hauses.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.11.2019