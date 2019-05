„Das Wetter passt super“

Unter strahlend blauem Himmel und bei angenehm sommerlichen Temperaturen feierte der Athletik Sport Verein (ASV) Ladenburg 1901 den Vatertag im alten Pumpwerk. „Wir organisieren dieses Fest jetzt bereits seit einigen Jahren und sind dabei immer gut besucht“, berichtete Christoph Heckele, stellvertretender Abteilungsleiter des ASV im Ringen, im Gespräch mit dem „MM“. „Das Wetter passt heute echt super“, fügte Heckele noch hinzu.

Dieser Meinung schienen auch die zahlreichen Gäste zu sein, die sich bereits am frühen Mittag um das Vereinsheim des ASV eingefunden hatten. „Wir sind jedes Jahr hier“, berichtete Greta Schnabel, eine der Besucherinnen aus Ladenburg. Wie viele andere Gäste unternahm sie am Feiertag eine Fahrradtour mit ihrer Familie. Über die Mittagszeit saßen dann alle gemeinsam bei Fleisch und Würstchen vom Grill und kühlen Getränken beisammen. Am Nachmittag gab es außerdem Kaffee und Kuchen. Bis zum frühen Abend konnten die Besucher so den Tag im Freien genießen.

Weil solche Festlichkeiten nur mit vereinten Kräften gestemmt werden können, hatten bereits am Vortag zahlreiche Vereinsmitglieder des ASV alles Nötige für die Veranstaltung aufgebaut. Am Vatertag selbst übernahmen die Helfer aus den einzelnen Abteilungen des Vereins die verschiedenen Schichten im Verkauf und bei der Bedienung. tjr

