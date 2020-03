„Das wird Probleme geben“

Die Ladenburger Stadträtin Jenny Zimmermann verstärkt jetzt das Vorstandsteam des Ortsverbands von Bündnis 90/Die Grünen. Bei der Hauptversammlung im Café Antique fiel die geheime Neuwahl einstimmig aus: Alle 13 anwesenden Mitglieder sprachen Zimmermann, die innerhalb des Führungsquartetts ein klar umrissenes Aufgabenfeld im Bereich Kommunikaton übernimmt, das Vertrauen aus. Insgesamt nahmen rund 20 Personen an der Sitzung teil, darunter der Landtagsabgeordnete Uli Sckerl.

Dass nur knapp acht Monate nach der Kür des Vorstands im Juli erneut Wahlzettel ausgeteilt wurden, begründete Stadträtin Isabel Sohn-Frank als Wahlleiterin. Demnach habe sich Fred Hammerschlag zurückgezogen. Da im Ortsverband ein „engerer Kontakt zur Rathausfraktion gewünscht“ werde, sei man auf Zimmermann gekommen. Zudem bestätigten die Mitglieder Martina Lucas, Marita Möller und Jürgen Frank als bewährte Vorstandsmitglieder, die sich als gleichberechtigt verstehen. Es wurden erneut keine klassischen Ämter vergeben.

„Wir müssen alle zusammen mutiger werden.“ Diesen Aufruf, sich gegen rechtsextreme Entwicklungen im privaten und öffentlichen Raum zu stellen, richtete Sckerl an seine Zuhörer. In seinem Bericht aus dem Landtag stellte er fest: „Wir müssen von einer hohen rechtsterroristischen Bedrohung ausgehen.“ Der rechtspopulistischen AfD wies er eine „Mitverantwortung für die Verrohung“ zu. Angesichts der Erosion der SPD und CDU als Volksparteien seien die Grünen eine „wichtige politische Kraft, die für Verlässlichkeit und einen klaren Kompass“ stehe. Diese Rolle gelte es auch anzunehmen, betonte Sckerl.

Keller feiert Stimmenzuwachs

Zu den beiden Fällen von Abschiebung in Ladenburg (wir berichteten) räumte Sckerl ein: „Wir konnten es nicht verhindern.“ Die „Politik nach Aktenlage“ im CDU-geführten Innenministerium der Landesregierung habe zu „erheblichem Ärger in der Koalition“ geführt. Doch habe man inzwischen einen Durchbruch erreicht, weil „Geflüchtete in Arbeit ab sofort nicht mehr abgeschoben werden“ können. Freilich gebe es nach wie vor Fälle, in denen man abschieben müsse, warb Sckerl um Verständnis.

Den Stimmenzuwachs für die Grünen an der Basis feierte Stadtrat Max Keller: „Es macht sich bemerkbar, dass wir inzwischen ein paar mehr am Ratstisch sind“, kommentierte er den jüngsten Mehrheitsbeschluss, auf dem Gockelsmarkt zwei Park- in Radstellplätze umzuwidmen. Bevor es mit der Sanierung des Wasserturm „bald massiv vorangeht“, will Keller das Angebot einer Gruppe aus Mannheim prüfen, für Falken und andere Vogelarten Nistmöglichkeiten zu schaffen. Dass die Erneuerung des letzten Abschnitts der Kirchenstraße um ein Jahr verschoben werde, sei richtig: „Mit normalem Geld ist das zurzeit nicht zu bezahlen“, wie sich bei der Ausschreibung der Arbeiten gezeigt habe. Stark drängten die Grünen jedoch darauf, dass der Bahnhofsvorplatz umgestaltet werde und eine Bushaltestelle bekomme. Beim Thema Begegnungsstätte und Kleiderkammer in den Räumen der früheren Bäckerei in der Hauptstraße sei das Thema Brandschutz aufgetaucht, was zu Verzögerungen führe. Mit zunehmender Belegung der Martinshöfe sieht Keller den Parkplatzmangel im Umfeld wachsen, da 178 Tiefgaragenplätze nur Bewohnern und Ladenbebetreibern zur Verfügungt stünden: „Das wird sicher Probleme geben.“ pj

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020