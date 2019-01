„Das zeugt von hoher sozialer Kompetenz“

Die Werkrealschule Unterer Neckar (WUN) in Ladenburg hat dem Garango-Partnerschaftsverein 500 Euro gestiftet. Ein großer Teil der Summe kam bei einer Tombola zusammen, zu der örtliche Geschäftsleute beigetragen hatten. Durchgeführt wurde die wohltätige Aktion von der Klasse 9a um ihre Lehrerin Carmen Paul. „Ich finde es bewundernswert, dass die 9. Klasse es geschafft hat, so viel Geld für einen solchen Zweck zu erwirtschaften“, lobte Gabriele Ensink vom Partnerschaftsverein diese Initiative, die „von hoher sozialer Kompetenz“ zeuge.

Die Vorsitzende erläuterte den Schülern lebendig und ausführlich die Arbeit ihres Vereins in der westafrikanischen Partnerregion der Römerstadt. Garango liegt in einem Trockengebiet, wo es nur wenig regnet. Das bedeutet Landwirtschaft unter schwierigen Bedingungen. Das Durchschnittseinkommen ist gering. „Wir planen einen weiteren Neubau in Niaogho-Banco, da hier dringend eine Schule fehlt“, sagte Ensink. Die WUN-Spende soll dazu dienen, Lehrmaterial anzuschaffen. Die Vorsitzende berichtetet auch über das Leben der Kinder von Garango. „Die Schüler waren konzentriert bei der Sache, zeigten sich sehr interessiert und stellten viele gute Fragen“, zeigte sich Ensink erfreut und stellte am Ende fest: „Die Stunde in der Klasse hat mir große Freude gemacht.“ pj

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019