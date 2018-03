„Dass 60 Jahre so schnell ’rum gehen können“

Anzeige

Im Mittelpunkt des diesjährigen Ehrungsabends der Freiwilligen Feuerwehr Ladenburg, dem zweiten seit der Premiere im vergangenen Jahr, stand Stephan Himmler: Im Jahr 1957 trat er den Römerstadtbrandschützern bei und wurde am Samstagabend feierlich für 60-jährige Zugehörigkeit geehrt. Ein schon als historisch einzuordnendes Foto von ihm als jungem Mann am Hydrantenkarren belegte, was für ein Urgestein des Ehrenamts Himmler ist. Als einen „Mann der Kameradschaft“ bezeichnete Kommandant Harald Lange bewegt den verdienten Jubilar.

Unter rhythmischem Klatschen erhoben sich alle Besucher im voll besetzten Domhof von ihren Plätzen, als Himmler die Ehrennadel in Gold des Kreis-Feuerwehrverbands entgegen nahm. „Auch ich habe bei ihm und von ihm gelernt“, sagte Unterkreisführer Roy Bergdoll (Ilvesheim), bevor er Himmler das Abzeichen ansteckte. Unter anderem das Deutsche Feuerwehrkreuz in Gold trägt Himmler bereits. Schließlich hat dieser unter anderem die Führungsgruppe im Unterkreis sowie vor über 50 Jahren die örtliche Jugendfeuerwehr mitaufgebaut. Von der nach wie vor lebendigen Nachwuchsarbeit profitieren die Aktiven bis heute, wie sich bei den weiteren Ehrungen an diesem Abend zeigte: Es waren durchweg „Eigengewächse“, darunter etliche ehemalige Schützlinge von Daniel Benz. Dieser überreichte im Namen der Jugendfeuerwehr Rhein-Neckar-Kreis sechs Ehrenmedaillen (siehe Info-Box).

Die Geehrten Zwölf Jahre: Benjamin Covella, Stjepan Cukelj, Yessica Embach, Andreas Hütter, Stephan Löffelhardt, Christian Meng, Sven Rosenzweig, Steffen Schuff. 25 Jahre: Michael Kraus, Markus Wolf, David Walcher. 40 Jahre: Gerhard Kaspar. 60 Jahre: Stephan Himmler. Ehrennadel, Kreisfeuerwehrverband: Fritz Simons und Thomas Breunig. Ehrenmedaille in Bronze, Jugendfeuerwehr Rhein- Neckar-Kreis: Oliver Heck, Stephan Löffelhardt, Marc Schuff. Ehrenmedaille in Silber, Jugendfeuerwehr Rhein- Neckar-Kreis: Simon Heck, Pascal Löffelhardt, Sven Rosenzweig. pj

Auch die noch Jüngeren im Saal spitzten die Ohren, während Himmler seine frühen Aktivenzeit Revue passieren ließ. Damals noch in der Feuerwache „Zehntscheuer“ eingekleidet, eilte er vor 60 Jahren zu Fuß mit jener Hydrantenkarre zu Einsätzen. Freilich war Ladenburg etwas kleiner als heute. Dennoch heute kaum vorstellbar: „Es standen nur ein Löschfahrzeug und ein Pkw zur Verfügung, der aber den älteren Kameraden vorbehalten war.“ Kopfschüttelnd stellte Himmler fest: „Ich habe gar nicht gewusst, dass 60 Jahre so schnell ’rum gehen können.“ Es sei immer so „schön gewesen“. Der Jubilar hat fünf Bürgermeister, vier örtliche Kommandanten und sechs Kreisbrandmeister erlebt. Darunter auch den heutigen Pensionär Peter Michel, der ebenso unter den Gästen weilte wie der amtierende Vizekreisbrandmeister Patrick Janowski (Hemsbach) und der Weinheimer Bernd Dittes (Alters-Kreis- und Ehrenmannschaft).