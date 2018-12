Dawedda-Fans auf Albumcover

Die Mundart-Metalband Dawedda aus Ladenburg gibt zum Auftakt ihres 25. Jubiläums 2019 ein besonderes Gastspiel in Weinheim: Am Samstag, 5. Januar, um 21 Uhr rocken die harten Jungs um Frontmann Markus Seitz das dortige Café Central (Bahnhofstraße 19). Der Auftritt wird live aufgenommen und später ausschließlich auf Vinyl, also klassisch als Schallplatte, veröffentlicht. „Jeder, der kommt und will, kann sich von unserem Fotograf Klaus Hackl ablichten lassen und ist dann auf dem aufklappbaren Gatefold-Cover des Albums zu sehen“, kündigt Seitz an. Es sei der Band wichtig, ihre Wegbegleiter auf der Platte zu haben. Als Vorband soll das Heidelberger Trio „Buffalo High“ einheizen. Karten im Vorverkauf über www.cafecentral.de (Abendkasse: 12 Euro). pj

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.12.2018