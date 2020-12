De-Phazz machen Kinder-CD

„Das Gästezimmer ist verwaist“, seufzt Pit Baumgartner und erklärt: „Die Musiker dürfen während des Corona-Lockdowns nicht kommen.“ Die Rede ist von bekannten Gesangskünstlern und Kollegen wie Pat Appleton, Barbara Lahr und Karl Frierson, die nach gemeinsamer Studioarbeit gerne einfach in Baumgartners Haus in der Ladenburger Altstadt bleiben und dort nächtigen. Das geht zurzeit freilich ebenso wenig wie gemeinsam auftreten. Das fehlt allen schmerzlich. Doch wäre Baumgartner nicht der führende Kopf der international erfolgreichen Popgruppe namens De-Phazz, wenn er diese Phase nicht zu nutzen wüsste.

Digitalisierung genutzt

„Das ist ja das Tolle an der Digitalisierung, gerade jetzt im Lockdown: Du kannst mit Abstand arbeiten“, sagt Baumgartner beim Gespräch mit Mund-Nasen-Schutz in seinem Innenhof. Über das Internet lassen sich nämlich nicht nur Ideen, sondern auch Musikdateien austauschen, die jeder für sich zuhause bearbeitet. So hat der Musiker, Klangtüftler und Produzent sein musikalisches Netzwerk aktiviert, um eine ältere Idee zu verwirklichen: Zusammen mit erfahrenen Kollegen und der 13-jährigen Ladenburgerin Johanna Krämer entsteht eine Kinder-CD von „De-Phazz und Freunde“.

Denn Baumgartner, dessen Herz vor und nach dem Durchbruch mit De-Phazz ab 1997 immer auch für Kindermusik schlägt, hat eine mehr als 20 Jahre alte Musikkassette mit eigenen Songs wiedergefunden und festgestellt: „Das Material ist eigentlich toll, aber der Gesang ist lausig, weil ich damals selbst singen musste.“

Heute kennt er zum Glück Größen wie die genannten De-Phazz-Sängerinnen, aber auch Sybille Ruisinger, Sandie Wollasch und Lenya Krammes. Aber erst durch seinen früheren musikalischen Weggefährten Günter A. Geisinger, kurz Gag, lernt er auch Johanna Krämer kennen. Dabei wohnt das Mädchen so gut wie bei Baumgartner um die Ecke. „Gag ist mein Gitarrenlehrer, und er hat Pit gesagt, dass er eine Schülerin hat, die auch singen kann und dass es vielleicht passen würde“, erzählt die Schülerin des Carl-Benz-Gymnasiums (CBG).

Bei der Ladenburger Jazzsängerin Katrin Armani bekommt Johanna Klavier- und Gesangsunterricht. „Schon meine Mutter hat Klavier gespielt, so bin ich aufgewachsen“, berichtet die 13-Jährige, die die große britische Popstimme Adele („Rolling In The Deep“) zu ihren Vorbildern zählt.

„Es ist eine große Erfahrung, Studioarbeit zu machen, und das zu erleben ist toll“, sagt Johanna. Ihren Part hat sie bereits eingesungen. „Es ging alles sehr schnell, und ich bin gespannt auf März, wenn es herauskommt“, sagt Johanna.

Eng mit Ladenburg verbunden

Auch die in Heddesheim und Ladenburg aufgewachsene Lenya Krammes singt auf dieser Kinderplatte. Die 35-jährige Musikerin und Sängerin arbeitet bereits seit ihrem sechsten Lebensjahr mit Baumgartner zusammen. „Schön, dass sich so die Kreise schließen und dass ich immer noch dabei sein darf“, findet sie. Auch weil sie bei der Schüler-Lehrer-Band am CBG ihre musikalische Karriere begann, bevor sie Jazz- und Popularmusik in Frankfurt studierte, fühlt sie sich Ladenburg eng verbunden. „Deswegen freue ich mich über Nachwuchskünstler aus der Stadt wie Johanna, das ist immer schön zu sehen“, sagt Lenya Krammes. Ihr aktuelles Projekt heißt Iron Balloon (Eiserner Ballon).

„Es ist erst in der Corona-Zeit ins Laufen gekommen, als wir von daheim aus Wohnzimmerkonzerte gegeben haben“, erzählt Lenya Krammes. Zurzeit nimmt sie die erste Iron Ballroom-Platte auf. „Durch Corona hat eine komplette Verschiebung stattgefunden, denn der Alltag eines Künstlers setzt sich normalerweise aus verschiedensten Projekten zusammen, damit man Geld verdienen kann.“ Vieles davon sei weggefallen.

Doch obwohl sie rund 50 Prozent weniger Einnahmen hat als vor Corona, sieht sie auch Vorteile: „Man hat Zeit zur Ruhe zu kommen, an einer Sache zu arbeiten und kreativ zu werden, und dafür bin ich eigentlich auch dankbar, obwohl es nicht das Geldproblem löst.“ Durch Musikunterricht und weil ihre Lebensweise „sowieso nicht prunkvoll“ sei, könne sie sich aber über Wasser halten. Von der Politik würde sie sich „wünschen, dass besser erkannt wird, wie Künstler arbeiten und wie man ihnen wirklich effektiv helfen kann. Es ist immer noch nicht befriedigend, wie es für viele Kollegen läuft.“

