Debatte: Die Stadt und die Senioren

Zur Veranstaltung „Ladenburg – eine seniorenfreundliche Stadt?“ laden die Lenkungsgruppe des Stadtentwicklungsprozesses Seniorenfreundliches Ladenburg und die Arbeitsgemeinschaft Senioren am heutigen Donnerstag, 19 Uhr, in den Domhofsaal ein. Nach einem Statement von Bürgermeister Stefan Schmutz zur Lage der Älteren werden fünf Repräsentanten der im Gemeinderat vertretenen Parteien dazu befragt, in welchen Bereichen sich ihre Fraktion für die Belange der Ladenburger Senioren zukünftig engagieren möchte, beziehungsweise, welche Projekte angedacht und unterstützt werden. Moderiert wird die Gesprächsrunde durch Steve Kühny. Das Ladenburger Improvisationstheater Stehgreif & Guck wird die Veranstaltung mit thematisch passenden Szenen auflockern. red

