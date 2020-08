Defektes Erdkabel als Ursache

Zu einem Stromausfall ist es in Ladenburg am Mittwoch gegen 14.15 Uhr gekommen. Wie die Pressesprecherin des Unternehmens Netze BW, Dagmar Jordan, auf Anfrage dieser Redaktion mitteilte, lag die Ursache an einem defekten Erdkabel. Eine äußere Einwirkung, wie beispielsweise durch Baggerarbeiten, konnte sie definitiv ausschließen. Weiter erläuterte Jordan, dass die Hälfte der Betroffenen mittels Umschaltungen im Mittelspannungsnetzwerk relativ schnell wieder mit Strom versorgt werden konnten. Der Rest kam sukzessive dazu, so dass gegen 15.47 Uhr alle Haushalte wieder am Netz waren. Wo der Fehler genau lag, müssten jetzt Messungen ergeben, die allerdings einige Zeiten in Anspruch nehmen könnten, so Jordan.

Der kurzfristige Stromausfall erwischt Alexa Gugliara kalt: „Hoffentlich dauert es nicht lange“, bangt die Inhaberin eines Eiscafés in der Altstadt. Maximal vier Stunden könne sie stromlos überbrücken. „Danach kann ich das Eis wegschmeißen“, erklärt die Frau mit sorgenvoller Miene. „Dazu noch diese Hitze“, ruft sie aus. Zugleich ist ihr auch klar: „Aber Hauptsache, wir sind gesund.“ Und zum Glück dauert das Malheur nicht lange. In „Connys Haarstudio“ gleich nebenan gibt es kaum Beeinträchtigungen: „Nur Föhnen geht gerade nicht“, erklärt Cornelia Herbig lachend.

„Bier vor dem Warmwerden retten“

„Ich wollte schnell einen Kaffee, jetzt muss ich eben Bier trinken.“ So arrangiert sich Giampiero Steri an einem der Tische vor dem „Café Lopodunum“ mit der Situation. „Wir sollten das Bier vor dem Warmwerden retten“, schlägt auf Englisch der aus Kanada stammende Gast Jan vor. Er lässt sich die Laune ebenso wenig vermiesen: „Ich liebe diese Stadt trotzdem.“ Barkeeper Daja runzelt jedoch die Stirn: „Es droht Ware kaputtzugehen.“

Im Damenschuhgeschäft nebenan denkt Christa Pittner kurz darüber nach, den Laden für den Rest des Tages zu schließen, weil ohne Strom das Gerät zur Kartenzahlung nicht funktioniert. „Das ist höhere Gewalt, da kann man nichts machen, und zurzeit kommt sowieso kaum jemand, weil es so heiß ist“, sagt sie, während sie ein Paket für die Nachbarin annimmt. „Da bin ich froh, denn mit dem Klingeln ist es schwierig ohne Strom“, sagt der Bote erleichtert. pj/micha

