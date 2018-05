Demnächst Vorort-Termin zum Römerstadion-Rasen

Anzeige

Musikfestival: Nach der Sicherheit am Wasserturm bei den bevorstehenden Popkonzerten auf der Festwiese am 8. Juni (Die Fantastischen Vier) und 9. Juni (Dieter Thomas Kuhn) erkundigte sich Stadtrat Bernd Garbaczok (SPD). Bekanntlich ist das Wahrzeichen der Stadt aus Sicherheitsgründen seit längerem umzäunt. „Außerhalb der Absperrung ist es sicher“, sagte Bürgermeister Schmutz. Die zu errichtenden Festivalzäune sollen den Bereich deshalb ausschließen, so Schmutz.

Datenschutz-Grundverordnung: Vor zwei Jahren in Kraft getreten, ist sie ab 25. Mai europaweit anzuwenden: die Datenschutz-Grundverordnung der EU. Damit sollen Regeln zur Verarbeitung personenbezogener Daten vereinheitlicht werden. Diese Richtlinie hat auch Auswirkungen auf Kommunen. Wie Bürgermeister Stefan Schmutz in der jüngsten Sitzung des Ladenburger Gemeinderats ausführte, ist es Pflichtaufgabe, einen Datenschutzbeauftragten zu benennen. Die Stadt Ladenburg werde jedoch keinen eigenen bestellen. Man teile sich einen solchen mit der Gemeinde Ilvesheim und werde im Juni die Stadträte darüber informieren. SPD-Stadträtin Petra Erl fühlte sich in dieser Frage überrumpelt und meldete „starke Bedenken“ an. „Ich sehe schon: Es gibt Diskussionsbedarf“, sagte Schmutz.

Spielplätze: Die Rutsche auf dem überörtlich beliebten Wasserspielplatz am Kandelbach ist derzeit eingezäunt. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs sind dabei, das Gerät wieder in Stand zu setzen. „Bis Beginn der kommenden Woche soll der Platz wieder freigegeben werden“, kündigte Bürgermeister Schmutz an. Er empfahl den Stadträten bei dieser Gelegenheit, auch einmal den Spielplatz in der Aufeldstraße zu besichtigen. Dank einer Elterninitiative sei dort mit Unterstützung von Sponsoren „viel Positives im Werden“. Stadtrat Wolfgang Luppe mahnte später unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ an, dass der Sand der Spielplätze am Hinteren Rindweg ausgetauscht gehöre.