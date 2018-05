„Der Geist weht, wo er will“

Anzeige

Ein ganz besonderer Gottesdienst wurde am Pfingstmontag in Ladenburg gefeiert. Die Band „sorgente viva“ und der Chor „onde di cielo“ für neue geistliche Musik präsentierten zusammen Kompositionen von und mit Bettina M. Bene.

„Es war mein großer Wunsch, rauszugehen – zu den Menschen zu gehen“, verriet Bene. Und dieses Mal ging es auf den städtischen Bauhof Ladenburgs. Das klang für den ein oder anderen sehr außergewöhnlich, es erwies sich jedoch als eine tolle Idee. Sie stammte im Übrigen von Bürgermeister Stefan Schmutz: „Ich war erst ein bisschen skeptisch, was Herr Kramer zu meinem Vorschlag sagen würde“, erklärte der Bürgermeister und führte weiter aus: „Die Messe sollte mitten im Leben stattfinden. Bei der Feuerwehr hätte das aus Sicherheitsgründen nicht geklappt und der Bauhof hat einfach gut gepasst.“

Bauhofleiter Harald Kramer sei direkt Feuer und Flamme gewesen. Für den ökumenischen Wortgottesdienst stellte er unter anderem Bauzäune, die mit grünen Abdecktüchern bespannt waren, entlang der Wände auf. Die vielen schönen Pflanzen, durch die die Industriehalle an dem Mittag sehr freundlich wirkte, wurden ebenfalls an den Seiten aufgestellt. Die Stühle und Bierbänke reichten irgendwann nicht mehr, und es mussten mehr Sitzmöglichkeiten her.