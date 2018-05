Der Künstler lässt lieber die Objekte für sich sprechen

Anzeige

Mehrere künstlerisch bearbeitete Baumstümpfe sind ein echter Hingucker auf dem Friedhof in Ladenburg. Wer genauer hinschaut, erkennt sofort die Handschrift des bislang anonymen Kettensäge-Schnitzers, über dessen erstaunliche Landschaftskunstwerke der „Mannheimer Morgen“ 2016 erstmals berichtete. Als die frühesten Schildkröten, Krokodile, Biber und andere Tiere aus Baumstümpfen entlang von Spazierwegen auftauchten, bestand der Ladenburger noch strikt darauf, seine Anonymität zu wahren. Es gehe ihm ausschließlich darum, Kindern eine Freude zu bereiten, sagte der geheimnisvolle Künstler, als wir ihn bei der Arbeit am Wasserspielplatz überraschten.

Anfragen von Lesern

Nach dem ersten Artikel erreichten uns Anfragen von entzückten Lesern, die den einen oder anderen Baumstumpf im privaten Garten gerne zur Verfügung stellten. „Herzlichen Dank für Ihre bisherige Wahrung meiner Anonymität, aber damit ist es nun wohl vorbei“, schrieb uns der Künstler jetzt auf erneute Anfrage. Doch will Jochen Liebrich, von dem hier die Rede ist, lieber noch ein Weilchen weiter seine Skulpturen für sich sprechen lassen, als sich bei der Arbeit mit der Säge in Helm und Schutzanzug in der Zeitung zu sehen.

Ob es Gelegenheit gibt, ihn abzulichten, wenn die Baumstümpfe mit der neuangelegten Urnenwiese auf dem Friedhof bald eingeweiht werden? Man wird sehen. Einige kennen Liebrich ja bereits: beispielsweise als Mitglied des Schwimm-Organisationsteams beim Triathlon-Festival und als Aktiven des Geschichtsvereins Heimatbund.