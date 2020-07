Der Natur auf der Spur

Das evangelische Kinder- und Jugendwerk Ladenburg-Weinheim bietet in der Woche vom 31. August bis zum 4. September eine Kinderfreizeit ohne Übernachtung an. Das Tagesangebot geht von 8.30 bis 17 Uhr und findet in Ladenburg statt. Für Kinder aus Weinheim und entlang der Bergstraße wird es ein Shuttle-Angebot nach Ladenburg geben. Die Kosten für die Teilnehmenden belaufen sich auf 90 Euro.

Neben Ausflügen auf einen Erlebnisbauernhof, den Luisenpark und in den Käfertaler Wald sind Angebote überwiegend im Freien geplant. Neben Spiel, Spaß und Sport wird weiter Papier geschöpft, RiesenSchach gespielt und die Natur entdeckt. Auf die Einhaltung der Hygiene-Maßnahmen wird von den Veranstaltern geachtet. Das Team ist pädagogisch geschult und hat lange Freizeit-Erfahrung. red

Info: Infos und Anmeldung unter www.ekjw.de

