Der Weihnachtsmarkt wird eröffnet

Von Stephanie Kuntermann

Die letzten Vorbereitungen liefen am Donnerstag: BdS und Arbeitskreis Stadtmarketing stellten insgesamt 19 Tannenbäume in der Altstadt auf und dekorierten sie zum Teil auch. Fest steht auch das Programm, das den Besuchern des Markts an allen vier Adventswochenenden geboten wird und sich auf dem Marktplatz sowie im Gebäude der Volkshochschule

...