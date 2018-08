Seit dem 17. April ist Matthias Stößer Pfarrer der katholischen Seelsorgeeinheit Ladenburg-Heddesheim. Zeit genug, sich einzugewöhnen und Erfahrungen in seinem neuen Umfeld zu sammeln. Darüber sprachen wir mit dem Geistlichen.

Komplett neu ist das Umfeld für Matthias Stößer allerdings nicht, denn er stammt aus Hemsbach, kennt die Mentalität der Menschen und ihren Dialekt. „Ich verstehe die Leute“, sagt er lächelnd: „Ich bin hier ja fast daheim.“ Allerdings hat er vor Antritt seiner Stelle weder Ladenburg noch Heddesheim richtig gekannt. Das bringt auch Vorteile. So kann er unbefangener mit den Menschen umgehen, ist nicht mehr in seiner alten Rolle, die dann im Vordergrund stehen könnte, wenn ihn die Leute seit der Kinderzeit kennen. Die Nähe zur alten Heimat empfindet er aber als positiv: „Es ist schön, dass ich nicht weit von meinen Eltern, Geschwistern und Verwandten bin.“

Gern denkt Matthias Stößer an den Beginn seiner Amtszeit: „Ich wurde freudig und erwartungsvoll empfangen“ Nach wie vor ist er von Ladenburg begeistert, wo er im Pfarrhaus in der Feuerleitergasse wohnt: „Eine tolle, alte Stadt“. Manchmal allerdings verläuft sich der Pfarrer noch, „weil alles so verwinkelt ist“. In der St.-Gallus-Kirche spüre man die großartige Geschichte. St. Remigius in Heddesheim habe eine andere Ausstrahlung: ein wunderschöner Kirchenraum mit großartigen Glasfenstern und einer sehr guten Akustik. Doch im Kern sind das alles Nebensachen für den Pfarrer: „Der wichtigste Schmuck der Kirche sind die Menschen.“

Wie bewertet er den Zustand der Seelsorgeeinheit? „Es gibt große Potenziale, patente Leute und natürlich auch Herausforderungen, die man angehen muss, auch dass keine Kirchengemeinde zu kurz kommt. Natürlich sind Ladenburg und Heddesheim unterschiedlich, so wie Menschen es sind. Das empfinde ich als Bereicherung. Verschiedenheit ist schön.“

Welche Ziele verfolgt der neue Pfarrer? Matthias Stößer überlegt: „Es geht nicht um große Ziele, sondern darum, bei den Menschen zu sein, mit ihnen zu reden, das ist doch was, das sind Ziele.“ Das sei wichtiger, als möglichst viele Termine wahrzunehmen. „Schön wäre es, wenn ich für jeden eine Stunde Zeit hätte.“ Ein ehrgeiziges Ziel bei etwa 7000 Katholiken in der Seelsorgeeinheit.

Großen Wert legt der Pfarrer darauf, junge Menschen und Familien anzusprechen, „damit die Kirche eine Zukunft hat“. Aber auch ältere Menschen sollen sich in der Seelsorgeeinheit heimisch fühlen. Und noch ein hohes Ziel hat er sich gesetzt: „Der Gottesdienst müsste wie eine Stunde Urlaub sein, um Kraft für den Alltag zu finden.“ Wichtig ist ihm zudem die Ökumene, „damit wir als Christen glaubhaft sind“. Als unkompliziert und schön bezeichnet der Geistliche die Zusammenarbeit. Begünstigt wird die Ökumene auch durch einen Zufall: Der evangelische Pfarrer David Reichert ist der Bruder des Bürgermeisters von Eberbach. Mit diesem hat Stößer während der zwölf Jahre als dortiger Pfarrer im Kindergarten- und Friedhofsbereich sehr gut zusammengearbeitet.

In seiner Freizeit ist Matthias Stößer gern mit dem Fahrrad unterwegs. 15 Minuten braucht für die Strecke bis zur Remigiuskirche in Heddesheim. Zudem liebt der Pfarrer Bahnfahren. Kein Wunder: Sein Vater war Fahrdienstleiter am Weinheimer Bahnhof. Auch Singen, Musik und Besuche von Freunden mag er. Zudem: „Manchmal ist mein Beruf auch ein Stück Hobby, weil ich mit so vielen Menschen zusammenkomme.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.08.2018