„Deutlich über dem Grenzwert“

Zwei Bewohner des Kopfbaus im noch jungen Ladenburger Wohnquartier Martinshöfe haben das Thema Bahnlärm wieder auf die Agenda der Ortspolitik gesetzt. Sie sprachen in Heidelberg den SPD-Bundestagsabgeordneten Lothar Binding an. Mancher fragt sich: Warum erst jetzt? Binding erklärt, dass er sich bereits früher dafür eingesetzt habe, dass die Lücke in der Lärmschutzwand entlang der Main-Neckar-Bahnlinie in Höhe des Friedhofs und des Einkaufszentrums geschlossen werde, dies aber nicht an die große Glocke gehängt.

Krach stört Trauerfeiern

Mit demselben Ansinnen hatten sich bereits vor zwei Jahren Leser an diese Redaktion gewandt, als der inzwischen längst verwirklichte Bau der Lärmschutzwand zwischen Landesstraße und Friedhof in Höhe des Neubaugebiets Nordstadt-Kurzgewann als Teil der Erschließung bevorstand (wir berichteten). Auf „MM“-Anfrage hieß es damals seitens der Stadtverwaltung kategorisch: Eine Verlängerung sei aus finanziellen Gründen nicht machbar, da die Hauptkosten an der Stadt hängenblieben. „In Ladenburg wurde der Vorgang Lärmschutz vielleicht formal, unter dem Aktendeckel, aber nicht in der Realität abgeschlossen“, findet Binding nach einem Ortstermin mit seinem Landtagskollegen Gerhard Kleinböck und Anwohnern, von dem er berichtet.

„Ich kann sehr gut nachvollziehen, was es bedeuten muss, keinen durchgängigen Schlaf und damit keine ausreichende Erholung zu bekommen und so Gefahren für die eigene Gesundheit zu erdulden“, so Binding. Das wisse auch der Bahnvorstand.

Insofern habe man kein Erkenntnisproblem, sondern eine „Lärmemission deutlich über dem zulässigen Grenzwert, die nicht hingenommen werden“ könne. Auch bei Trauerfeiern gebe es ein Lärmproblem, wenn vorbeiratternde Güterzüge Zeremonien störten. Man höre, wie gut die bestehende Lärmwand funktioniere, wenn die Züge dahinter verschwinden. Eine mögliche Verlagerung des Güterverkehrs auf die Riedbahnstrecke könnte noch länger auf sich warten lassen.

Binding will sich deshalb erneut mit der Bitte an den Bahnvorstand wenden, einen „Vorschlag zur Kostenteilung zwischen Stadt und Bahn“ zu machen. Es erscheine fair, wenn die Gemeinde beispielsweise die Erstellung der Wand bezahle und die Bahn die Folgekosten aus dem Betrieb während der Bauphase übernehme. Damit will Binding nach eigenen Angaben weder technischen Erwägungen noch der Finanzplanung von Stadt und Bahn vorgreifen, aber „erneut zur Diskussion über eine notwendige Problemlösung in Richtung Lärmminderung anregen. „Ich bin da nicht zu 100 Prozent optimistisch, aber man muss versuchen, die Vorgänge in der Kommune wachzuhalten“, sagt Binding zur Frage nach den Erfolgsaussichten.

