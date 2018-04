Deutsch-Prüfung verlegt

Anzeige

Die Abschlussprüfung im Fach Deutsch an der Merian-Realschule (MRS) wurde von heute, Mittwoch, auf Freitag, 27. April, verlegt. Dies teilte die Schule auf ihrer Internetseite mit. Betroffen sind jedoch alle 40 000 Realschüler im Land, die vor der Mittleren Reife stehen. Der Grund: Eine Schule in Bad Urach hatte kurz vor dem Wochenende einen geöffneten Umschlag mit beschädigtem Siegel festgestellt, in dem die Prüfungsaufgaben der schriftlichen Realschulabschlussprüfung im Fach Deutsch enthalten waren. Dies gab das Kultusministerium bekannt.

Ministerin Susanne Eisenmann zeigt sich über die Panne vor Ort verärgert und äußert mit Blick auf die betroffenen Schülerinnen und Schüler ihr Bedauern. Doch nach sorgfältiger Abwägung aller Umstände sei nicht sicher auszuschließen, dass die Prüfungsaufgaben schon im Vorfeld der Prüfung verbreitet wurden oder noch verbreitet werden. Die Termine in den anderen Fächern stehen nach wie vor. pj