Deutschrapper „Fanta Vier“ machen den Auftakt

Anzeige

Das bevorstehende Musikfestival auf der Ladenburger Festwiese am Wasserturm wirft seine Schatten voraus: Seit gestern läuft der Aufbau. Bis kommenden Freitag muss die Bühne stehen. Denn abends gastiert die generationsübergreifend beliebte Deutschrap-Formation „Die Fantastischen Vier“ mit ihrem neuen Album und dem Hit „Zusammen“ in der Römerstadt. Es werden rund 10 000 Besucher erwartet. Tags darauf soll „die singende Föhnwelle“ Dieter Thomas Kuhn (DTK), der nach 2009 zum vierten Mal an den Neckar kommt, bis zu 6000 schrill und bunt gekleidete Schlagerfans anlocken.

Doch vor dem Spaß kommt die Arbeit: „Die erforderlichen Aufbau- und Abbauarbeiten sowie das Konzertwochenende selbst führen zu zahlreichen Einschränkungen im Straßenverkehr.“ Dies teilt die Stadtverwaltung mit und bittet daher Anlieger um Beachtung sowie Verständnis. Als Bonbon gab der Hirschberger Veranstalter DeMi-Promotion erneut Freikarten an direkte Anwohner aus.

Ladenburger Musikfestival Die Deutschrapper „Die Fantastischen Vier“ („Die da?!“) machen am Freitag, 8. Juni, um 19.30 Uhr (Einlass: 17.30 Uhr) den Auftakt. Die 1986 in Stuttgart gegründete Formation trat im vergangenen Juli bereits am Weinheimer Waidsee auf. Das Ladenburger Konzert ist 2018 laut Veranstalter DeMi-Promotion (Hirschberg) das einzige in der Region. Tickets gibt es ab 56,95 Euro. Die Fans von Dieter Thomas Kuhn verwandeln die Festwiese am Samstag, 9. Juni, ab 18 Uhr (Einlass) sicher wieder in ein Meer aus Sonnenblumen. Das vierte Gastspiel des Reutlinger Schlagerinterpreten nach 2009, 2012 und 2015 in Ladenburg beginnt um 20 Uhr. Tickets gibt es ab 38 Euro. pj

Temporäre Einbahnstraßen

Das mit der Polizei abgestimmte Verkehrskonzept sieht Sperrrungen und temporäre Einbahnstraßen im gesamten Innenstadtbereich und in zwei angrenzenden Stadtteilen vor. Die Maßnahmen können hier nur auszugsweise wiedergegeben werden. Alle Umleitungen sollen zwar, so heißt es, ausgeschildert werden. Doch sollten Autofahrer die Innenstadt an beiden Konzerttagen ab 15 Uhr am besten meiden. Auch ändert sich der Busverkehr der Linien 628 und 627 durch das Musikfestival (sämtliche Details auf der städtischen Internetseite: www.ladenburg.de unter Aktuelles).