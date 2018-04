Diakon Tomas Knapp springt ein

Anzeige

Da ist offenbar etwas schief gelaufen: Ausgerechnet beim Oster-Sonntagsgottesdienst in der Ladenburger St. Gallus-Kirche war kein Vertretungspfarrer zur Stelle. Nachdem es fast drei Monate lang gelungen war, die Vakanz der katholischen Pfarrstelle in der Seelsorgeeinheit Ladenburg-Heddesheim reibungslos zu überbrücken, passierte die bedauerliche Panne am höchsten Feiertag der Gläubigen. Doch diese nahmen es größtenteils gelassen hin: „Die Meisten blieben in der Kirche, um Kirchenchor und Organist Wolfgang Frank zu lauschen“, berichtet eine Besucherin. Nach einer gewissen Zeit sei Diakon Tomas Knapp erschienen und habe mit einer spontanen Wort-Gottes-Feier begeistert.

Die genaue Ursache für die offensichtliche Kommunikationspanne ließ sich gestern nicht klären. Der auch für den Sonntag eingeteilte Geistliche von der Katholischen Hochschulgemeinde Mannheim sei an Karfreitag zuverlässig im Einsatz gewesen, hieß es. Tenor nach Umfrage des „MM“: „Es waren so viele Gottesdienste, bei denen die Vertretung auch dank älterer Pfarrer geklappt hat, und bei diesem einen ist es eben mal passiert.“ Und auch das war zu hören: Das Team aus Diakon Knapp, Gemeindereferentin Silvia Streun sowie den Pfarrsekretärinnen in Ladenburg und Heddesheim manage die Vakanz seit dem 8. Januar, als Pfarrer Frieder Bellm in den Ruhestand versetzt worden war, in einer „logistischen Meisterleistung“. Die Amtseinführung von Bellm-Nachfolger Matthias Stößer findet am Samstag, 28. April, um 16 Uhr in St. Gallus statt. pj