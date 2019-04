„Die Bequemlichkeit muss man hinter sich lassen“

Sein Fahrrad steht schon seit Tagen auf der Terrasse bereit. „Ich habe es eigens gerade noch einmal bei meinem Radhändler vor Ort warten lassen“, sagt Erwin Böhm. Er wirkt noch entspannt, als wir uns bei ihm zu Hause in Ladenburg treffen. Zugleich steckt der 67-jährige Arzt und Chemiker schon voller Vorfreude auf eine besondere Tour: Zusammen mit Horst Nienstädt aus Darmstadt fährt er rund 1000 Kilometer ins ungarische Budapest größtenteils mit dem Fahrrad.

Morgen geht es los. In zehn Tagen wollen die Aktiven des hiesigen Rotary-Clubs Schriesheim-Lobdengau ihr Ziel erreichen. Genauer gesagt, endet die Reise in Kecskemét (ausgesprochen: Keschkemett). Denn dort befindet sich der befreundete Rotary-Club, der am Sonntag, 12. Mai, 20-jähriges Bestehen feiert. Doch in der Hauptstadt Budapest treffen sich die beiden Radwanderer und Zugfahrer zuvor mit dem neunköpfigen Teil der Reisegruppe, der mit dem Flieger ankommt. „Unsere primäre Motivation ist der Spaß am Radfahren“, betont Böhm ausdrücklich. Bei der Vorbereitung und Planung sei ihm jedoch klar geworden, dass er und Nienstädt mit ihrer umweltfreundlichen An- und Abreise per Rad und Bahn aktiven Klimaschutz praktizierten. Was dies an zeitlichem, logistischem und finanziellem Mehraufwand kostet, stimmte Böhm nachdenklich. Sein Fazit: „Wer länger als einen Tag klimabewusst reisen möchte, muss schon Idealist sein.“

Päckchen vorausgeschickt

Es erscheint Böhm unwahrscheinlich, dass die Masse der reisebegeisterten Deutschen zu umweltfreundlichem Urlauben zu bewegen ist. Deshalb vermisst der Naturwissenschaftler bei den gegenwärtigen Diskussionen um Klimaschutz, den er gleichwohl für wichtig hält, „mehr Realismus“. Jeder einzelne müsse einfach bei sich selbst beginnen und sich fragen, welchen Beitrag er leisten könne. Umweltschutz beginne bei einem selbst. Und: „Man muss die Bequemlichkeit hinter sich lassen, wenn man klimafreundlich reisen will“, sagt Böhm. „Uns kostet die Reise rund 500 bis 600 Euro mehr als die Gruppe im Flieger, weil wir auch deutlich mehr Übernachtungen einkalkulieren müssen“, führt Böhm aus.

Selbstverständlich wollen die beiden Sportler auch nicht in Radlerhosen an der Jubelfeier teilnehmen. „Für einen Anzug ist in der Satteltasche aber kein Platz, also haben wir schon ein Päckchen per Post vorausgeschickt, damit wir uns adäquat kleiden können“, erläutert der freiberufliche Berater für die Entwicklung von Arzneimitteln schmunzelnd. Doch das ist es ihm wert. „Ich habe einen besonderen Draht zu Ungarn“, sagt der 1951 in Waiblingen bei Stuttgart geborene Böhm. Sein Vater kam gestern vor 100 Jahren in Budapest zur Welt. Auch Böhms Mutter war Donauschwäbin. „Ich habe die Ungarn als offenes, warmherziges, und hilfsbereites Volk erlebt“, schwärmt Böhm geradezu. Er findet es „schade, dass oft nicht zwischen staatlicher Politik und den Menschen unterschieden wird“. Man kann von ihm enorm viel über die deutsch-ungarische Geschichte erfahren. So wundert es auch nicht, dass er vor zehn Jahren in seiner Zeit als Rotary-Präsident Kontakt zu Gleichgesinnten in Kecskemét fand.

„Daraus ist eine tolle Partnerschaft geworden“, sagt der seit 1993 aktive Rotarier heute. Das Weltoffene liegt Böhm im Blut: Bereits seine frühere berufliche Tätigkeit in der Pharmakologie führte ihn nach China, Japan und in die USA.

Entlang des Donauradwegs

Mit Mobilität kennt sich sein Reisegefährte ebenso aus: Nienstädt war bis 1998 Geschäftsführer der Daimler und Benz-Stiftung Ladenburg. Er fährt auf dem elektrisch verstärkten Pedelec entlang des Donauradwegs mit in die Puszta-Steppe. Der 73-Jährige bekräftigt den Hauptaspekt dieser Fahrt: „Mir ist es wichtig, die Verbindung mit Kecskemét zu halten, gerade weil sich die Dinge in Europa so auseinander entwickeln.“ Für ihn sei es eine angenehme Art mit dem Rad zu reisen, die obendrein ökologisch sinnvoll sei.

