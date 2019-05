Die erste Frau am Steuer

Am Sonntag jährt sich zum 75. Mal der Todestag von Bertha Benz. Für ihren Mann Carl, den in Mannheim wirkenden Erfinder des Automobils, ist sie in einer entscheidenden Phase seines epochalen Schaffens unerlässliche Stütze, wenn nicht gar die treibende Kraft.

Der Start ist ernüchternd. „Leider wieder ein Mädchen“, notiert ihre Mutter enttäuscht, als Bertha gestern vor 170 Jahren, am 3. Mai 1849, als dritte Tochter des Zimmerermeisters Karl Friedrich Ringer und seiner Frau Auguste Friederike in Pforzheim das Licht der Welt erblickt. „Leider“ – welch grandiose Fehleinschätzung! Denn dieses Mädchen wird dereinst nicht nur die unterstützende, sondern ... ... Bertha Benz am 14. April 1933. Auf der Treppe zur Veranda ihrer Villa empfängt die Witwe des 1929 gestorbenen großen Erfinders die Ehrenbürger-Urkunde der Stadt Ladenburg. Das Bild hängt heute lebensgroß im Ratssaal von Ladenburg. © Automuseum

Sie sehen 4% der insgesamt 10090 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Angemeldet bleiben Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat GRATIS lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat GRATIS lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.05.2019