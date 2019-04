Die Götter kehren zurück

Sie lagen mehr als eineinhalb Jahrtausende im Ladenburger Boden, dann über 100 Jahre im Depot des Mannheimer Museums und kehren nun für neun Monate nach Ladenburg zurück: drei römische Skulpturen, die ab dem 10. April im Lobdengaumuseum ausgestellt werden. Der Titel der Schau: „Wiederkehr der Götter. Weihebilder aus dem römischen Lopodunum“.

Am Tor des Kastells

Die aus rotem Sandstein gefertigte Skulptur der Victoria ist das vielleicht interessanteste Stück. 1912 hat der Mannheimer Altertumsverein die Hälfte des zweieiligen Reliefs an der Sebastianskapelle entdeckt, dort, wo einst das Haupttor des Steinkastells lag. Museumsleiter Andreas Hensen vermutet, dass es über dem Tor hing. Die Siegesgöttin, deren Gesicht zerstört ist, trägt einen Lorbeerkranz in der einen Hand, in der anderen einen Griff, an dem ein Torques hängt.

An einem Ende dieses Siegeszeichens lassen sich bei genauem Hinsehen zwei Schlangenköpfe erkennen, dazwischen eine Art Kugel. Am linken Rand des Steins hat der Bildhauer einen Pferdekopf platziert.

Vermutlich, so Hensen, handelt es sich bei der noch 64 Zentimeter hohen und 90 Zentimeter breiten Skulptur um den Rest einer Auszeichnung, die der im Kastell stationierten Reitereinheit verliehen worden war. Historisch ist das Stück also von großem Interesse, künstlerisch nicht: „Von einfachster Machart“, urteilt der Museumschef. Er vermutet, dass die „schlampige Arbeit“ mit Farbe kaschiert war. Das Steinkastell existierte von etwa 90 bis 100 nach Christus. Aus dieser Zeit müsste die Victoria stammen.

„Etwas ganz Rares“, zeigt sich Andreas Hensen von der zweiten Skulptur begeistert. Er bezeichnet sie als Tischfuß. Darauf zu sehen sind zwei nackte Figuren, die sich mit den Köpfen bekämpfen. Das geflügelte Wesen identifiziert der Museumsmann als Eros, das mit dem Bocksfuß als Pan. Seine Interpretation: Beide verkörpern die Liebe: Pan das Triebhafte, Eros die geistige Liebe. Es geht also um den Wettkampf zwischen zwei Arten von Sinnlichkeit. Das Alter vermag Hensen nicht zu bestimmen. Irgendwann während der römischen Präsenz zwischen 70 und 260 nach Christus muss es entstanden sein.

Bomben treffen Gigantensäule

Geborgen wurde die 38 Zentimeter hohe Skulptur aus Sandstein im Jahr 1868 in der Heidelberger Straße, wo heute die Werkrealschule steht. Dort fanden die Ausgräber damals auch die Figurengruppe einer Jupitergigantensäule, bzw. die Reste davon. Denn einige Teile fehlten. „Der heutige Zustand ist aber dem Zweiten Weltkrieg geschuldet“, erzählt Hensen. Um die Altertümer zu schützen, wurden sie in die Keller des Mannheimer Schlosses evakuiert. Vergebens, denn auch dort waren sie nicht vor den Bomben sicher. Vermisst wird seither der Kopf des Jupiter. Und die erhaltenen Teile wirken ziemlich ramponiert.

Der Museumschef vermutet, dass die Reste der Jupitergigantensäule in einem Brunnen lagen, kein Einzelfall in Ladenburg. „Früher wurde gesagt, die Germanen hätten sie hineingeworfen“, erzählt Hensen. „Heute geht man davon aus, dass sie von den Bewohnern vor deren Abzug versteckt wurden. Es gibt Beispiele, bei denen zu sehen ist, dass die Leute die Teile sehr sorgfältig in den Brunnen gelegt haben.“

Vom 10. April bis zum Jahresende werden die drei Leihgaben im Lobdengaumuseum zu sehen sein. Zuvor fertigt der Bauhof für die Präsentation eine stabile Metallkonstruktion an. Tut es dem Museumsleiter nicht weh, wenn die drei Skulpturen wieder ins Depot der Reiss-Engelhorn-Museen zurückkehren? Nein, denn er ist froh, dass der Mannheimer Altertumsverein damals die Funde geborgen hat: „Hier gab es weder ein richtiges Museum noch den Heimatbund. Die Alternative wäre vielleicht gewesen, dass jemand die Stücke in sein Haus eingebaut hätte.“

