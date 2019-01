„Die Grünfläche dient der Gesamtstadt“

Der „Grüne Boulevard“ im Baugebiet Nordstadt und das Römerstadion: Über diese beiden Themen diskutierte der Gemeinderat gestern bis Redaktionsschluss ausführlich in der zweiten Runde der Haushaltsberatungen. Carola Schuhmann (CDU) störte sich an möglichen Ausgaben in Höhe von 250 000 Euro für den „Grünen Boulevard“. Solche Kosten für die Allgemeinheit habe man nicht gewollt. „Es sollte kostenneutral sein; und jetzt brauchen wir Steuergelder“, pflichtete ihr Peter Hilger (Freie Wähler) bei.

Bauamtsleiter Andre Rehmsmeier dazu: „Die zentrale Grünfläche dient nicht nur dem Gebiet, sondern der Gesamtstadt.“ Bürgermeister Stefan Schmutz betonte, dass es ihm auch darum geht, Ideen aus der Bürgerbeteiligung umzusetzen: „So ein Gebiet wie die Nordstadt entwickelt man nur einmal.“ Man könne 08/15 bauen oder an der Qualitätsschraube drehen, um Besseres zu erhalten. Schuhmann bezweifelte, dass es 2019 bereits eine Bürgerbeteiligung für den Bereich geben könnte, sondern erst dann, wenn Bewohner da wären. Schmutz erwiderte, dass er 2019 in Kooperation mit einem professionellen Landschaftsplaner in den Prozess einsteigen möchte.

„Das Römerstadion liegt uns besonders am Herzen“, begründete Bernd Garbaczok die drei Anträge der SPD zu der Sportanlage. Mehrheitlich angenommen wurde der erste: nicht 13 900, sondern 23 900 Euro für die Pflege des Stadions, vor allem mit Blick auf den Hauptrasenplatz, der neu angelegt wird. Bürgermeister Schmutz erklärte, dass Edingen-Neckarhausen über geeignetes Gerät zur Pflege verfüge. Hier verhandle man über eine Kooperation.

Keinen Erfolg hatte die SPD mit ihrem Antrag, 10 000 Euro bereitzustellen, um ein Gesamtkonzept für das Stadion erstellen zu lassen. Garbaczok begründete dies mit Veränderungen in der Sportwelt. Günter Bläß (CDU), Maximilian Keller (Grüne) und Gudrun Ruster (Freie Wähler) waren aber der Auffassung, dass man diese Erkenntnisse auch im Gespräch mit Vereinen und anderen Nutzern erhalten könnte.

Durchsetzen konnte sich die SPD mit ihrem Antrag, die Umstellung der Rasenplatz-Beleuchtung auf LED zu verschieben, bis klar ist, was mit dem Areal passiert. Denn im Bereich Römerstadion soll die neue Sporthalle entstehen. In der Sitzung des Technischen Ausschuss am 23. Januar wird eine Machbarkeitsstudie vergeben. Die Stadt erwartet sich davon Vorschläge für einen Standort. Wir werden über den weiteren Verlauf der Sitzung berichten. kba

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019