Die Hobbygärtner brauchen Nachwuchs

Der „Würzburger Hof“ war zur Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Ladenburg nur schwach besetzt. Die Extremwetterlagen machen den Hobbygärtnern schwer zu schaffen. Viele hatten keine Ernte, stellte Vorsitzende Irene Grohe-Müller fest. Die Erich-Kästner-Schule sei sehr dankbar über die regelmäßige Hilfe in ihrem Schulgarten. Markus Wolf schnitt mit den Kindern der Garten AG von Lehrerin Susanne Reiß Obstbäume und Sträucher zurück.

Der Sommertagszug wurde wieder durch einen üppig blühenden Wagen vom OGV bereichert. Der Dank dafür ging an die Familie Schuhmann und an Thomas Roß. Zu den drei Schneidekursen mit Obstbaummeister Peter Burger kamen immer zahlreiche Interessierten. Der Vortrag über einen gesunden Rasen des Experten Werner Molitor im „Würzburger Hof“ hätte mehr Zuhörer verdient, fuhr Grohe-Müller fort. Die Jahreslehrfahrt im Juni war ein gelungener Tag. Es ging in den Rosengarten Zweibrücken.

Kassiererin Inge Pöhlmann-Berg verlas den geprüften Kassenbericht. Die Vorstandschaft wurde dann auf Antrag von Birgit Uhr-Blessing entlastet. Auch ihr Antrag, den Jahresbeitrag von zwölf auf 15 Euro anzuheben, nahmen die Mitglieder einstimmig an. Für zehnjährige Mitgliedschaft konnte Inge Grohe-Müller das bronzene LOGL-Bäumchen an Ulrike Söhn, Inge Pöhlmann-Berg und Gerhard Müller verleihen.