Die Kirchenmaus geht in die Luft

Wie jedes Jahr im Juli geht die „Kirchenmaus“ vor der evangelischen Kirche am Samstag, 7. Juli, an die Luft. Ab 10 Uhr sind alle Kinder von Kindergarten- bis Grundschulalter eingeladen, der Maus Gesellschaft zu leisten. Dieses Mal gibt es viele Überraschungen. Ein Kind wird getauft, und die Maus fragt sich, was denn im Leben alles wirklich wichtig ist. Danach gibt es Spiele für jeden Geschmack, und am Ende eine süße Überraschung für jedes Kind. Die Veranstaltung endet um 12.30 Uhr. Die Kinder können gleich in den Pfarrhof gebracht werden, oder dorthin kommen.

Bei schlechter Witterung findet das Ganze im Gemeindehaus statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Anmeldung im Internet unter der Adresse thomas.pilz@kblw.de oder unter Telefon 06203/180 963 wird gebeten. red