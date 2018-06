„Die Lücke muss erst mal gefüllt werden“

Anzeige

Harte Klänge im Domhofsaal: Die sind in der „guten Stube“ der Stadt eher selten zu hören. Zur Verabschiedung von Claus Hessenthaler passen die Songs der späten 60er und 70er Jahre, die das Musikschul-Trio mit Manfred Hörle, Christian Dobirr und Hans Schmitt spielt, aber perfekt. Denn der langjährige Kämmerer liebt die Rock- und Bluesmusik dieser Epoche.

Rund hundert geladene Gäste sind in den Domhofsaal gekommen, unter ihnen der Landtagsabgeordnete Gerhard Kleinböck, die beiden Altbürgermeister Rainer Ziegler und Rolf Reble, viele Gemeinderäte sowie aktuelle und ehemalige Mitarbeiter der Verwaltung. „Wer mehr als 40 Jahre seines Lebens der Stadtverwaltung Ladenburg in jahrzehntelanger leitender Position schenkte, drei Bürgermeister überdauerte, der sollte zumindest vom vierten würdig verabschiedet werden“, merkt Stefan Schmutz in seiner launigen Rede an.

Er schildert den beruflichen Werdegang von Claus Hessenthaler, der 36 Jahre lang die oft nicht einfache Position des Kämmerers bekleidete (wir haben darüber bereits ausführlich berichtet).