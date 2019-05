Die Maus hört etwas von Gott

Nicht einmal die Kirchenmaus weiß ganz Genaues über Gott. Wie sieht er eigentlich aus? Ist er auch mal wütend? Das sind Fragen, die die Maus und alle Kinder, die am Samstag, 1. Juni, von 10 Uhr bis 12.30 Uhr in das evangelische Gemeindehaus kommen, beschäftigen werden. Gott ist ein Wesen mit Eigenschaften, die in der Bibel vorgestellt werden. Die Maus will mehr darüber wissen. Und das geht wie immer am besten mit Theater, Liedern, Basteln und Spielen. Dazu gibt es wie immer einen kleinen Imbiss und die Spielstraße. Kinder vom Kindergarten- bis Grundschulalter sind eingeladen.

Um Anmeldung unter Telefon 06203/18 09 63 oder an thomas.pilz@kblw.de oder in Facebook unter „Kirchenmaus Ladenburg“ wird gebeten. Die Teilnahme ist kostenlos. red

