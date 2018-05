Die Römerstadt ist ein sicheres Pflaster

Anzeige

„Man kann Ladenburg als sichere Stadt bezeichnen.“ Mit diesen Worten fasste Peter Oechsler, Leiter des Polizeireviers Ladenburg, im Gemeinderat die Kriminalstatistik für das Jahr 2017 zusammen.

Oechsler berichtete von einer Abnahme der Straftaten im Land um 4,9 Prozent, in Ladenburg um 11,3 Prozent, wobei allerdings die ausländerrechtlichen Delikte herausgerechnet worden seien. Die Zahl der Straftaten in der Römerstadt ging von 617 (2016) auf 547 zurück. Während im Land 62,4 Prozent der Delikte aufgeklärt werden, sind es in Ladenburg lediglich 40,5 Prozent, was immerhin einen Anstieg um fast vier Prozent bedeutet. „Das ist nicht außergewöhnlich für Landreviere“, erläutert Oechsler den großen Unterschied der Aufklärungsquoten. In Ladenburg gebe es beispielsweise keine Schwarzfahrten in Straßenbahnen, wo es viele aufgeklärte Fälle gebe.

Mehr Gewaltkriminalität

Als auffallend bezeichnete der Revierleiter die Zunahme um 50 Prozent bei der Gewaltkriminalität. Darunter finden sich drei Fälle von Vergewaltigung oder sexueller Nötigung (2016 einer), ein Fall von Raub oder räuberischer Erpressung (im Vorjahr zwei) und 54 Körperverletzungsdelikte (im Vorjahr 40). Die Aufklärungsquote liegt hier mit 76,2 Prozent hoch, im Vorjahr waren es noch 71,4 Prozent. „Ich möchte wissen, woher der Zuwachs kommt“, zeigte sich Oechsler ratlos. Eventuell könnte es mit einem geänderten Anzeigeverhalten zu tun haben. Eine Zunahme um 35,1 Prozent (37 auf 50 Fälle) verzeichnet die Polizei bei Waren- und Warenkreditbetrug, laut Oechsler vor allem Internetkriminalität.