Die Zuhörer saugen die Klänge hingerissen auf

Auf ein Experiment haben sich der evangelische Kirchenchor und das Heidelberger Ensemble „Chorissimo“ eingelassen. Nicht etwa mit dem jüngsten gemeinsamen Konzert der Ladenburger und jenem Chor der Emmaus-Gemeinde Pfaffengrund. Das gab es ja schon öfter, seit Christian Kurtzahn beide Klangkörper formt. „Diesmal wollen wir Pop und Gospel mit der Romantik zusammenbringen“, erklärt der musikalische Leiter vor dem Auftritt in der evangelischen Stadtkirche Ladenburg. Um es vorweg zu nehmen: Das Konzept wurde dort ebenso begeistert aufgenommen wie am Vorband in der „Chorissimo“-Heimatgemeinde.

„Ich hatte Gänsehautmomente und manchmal kamen mir auch Tränen der Rührung“, sagte eine Besucherin, die den hochgelungenen Abend mit ihrer Tante genoss. Zum großen Erfolg trugen auch Jelena Engelhardt (Harfe), Malte Zimdahl (Klavier und Orgel), Sanna Humphrey (Querflöte) und Jan Schillak (Schlagzeug) wesentlich bei. Die Musiker begleiteten den brillanten Gesang umwerfend einfühlsam. Vor allem Harfenistin Engelhardt setzte mit filigranem Spiel an ihrem obertonreichen Instrument außerdem solistisch großartige Akzente, die das Publikum konzentriert hingerissen geradezu aufzusaugen schien. Der gelungene Versuch, mit den genannten musikalischen Stilarten künstlerischen Ausdruck tiefen (Natur-)Gefühls mit rhythmisch pulsierender Lebensfreude zu vereinen, kam einem verbreiteten Bedürfnis nach tröstlicher Harmonie entgegen – und großartig an.

„Meine Seele singt – Time To Praise”: So treffend haben die Chöre ihr Konzert überschrieben, das an Höhepunkten reich war. „Es geht um den Lobpreis der Schöpfung – und Jesus als Fels in der Brandung“, sagt Pfarrer David Reichert als Hausherr zu Beginn des Abends. Dazu gehörten zeitgenössische Arrangements des Heidelberger Kirchenmusikers Bernd Stegmann in Anlehnung an den Romantik-Komponisten Robert Schumann wie das andächtige „Himmel, Erde, Luft und Meer“. Es berührte ebenso wie „Viva La Vida“ (Das Leben leben), der hymnische Pop-Hit mit Bibelandeutungen der britischen Band Coldplay. Mal hörte man alle rund 50 Chorstimmen, mal standen kleinere Gruppen auf dem Stufenpodest. Bei „Gospel Magnificat“ glänzte die Ladenburgerin Kathrin Schmollinger, die seit ihrem Musikabitur 2004 am Carl-Benz-Gymnasium bei „Chorissimo“ singt, mit ihrem kraftvollen und warmen Sopran. Bei „Jesus Is The Rock I Stand“ ragte ein Quartett aus beiden Chören stimmlich kaum minder bemerkenswert hervor.