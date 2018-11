Diesmal für „Piratenschiff“ im Anne-Frank-Kindergarten

Ein 15 Meter langes Piratenschiff zum Spielen, Klettern und Rutschen – davon träumen die Mädchen und Jungen im Anne-Frank-Kindergarten. Beim Sparen und Sammeln für die geplante Anschaffung hilft die Kalender-Aktion von Fotograf Uwe Wagenfeld und Pharmazeut Andreas Mächerlein. In dessen „Dr. Fuchs’schen Apotheke“ am Marktplatz präsentierten die beiden ihr 14. gemeinsames Benefizprojekt zugunsten aller örtlichen Kindergärten. Insgesamt zum 26. Mal hatte Wagenfeld zur Kamera gegriffen und jahreszeitlich passende Römerstadt-Motive meisterlich festgehalten.

Erneuerung der Außenanlagen

„Jeder kann uns helfen, indem er in der Apotheke unser selbstgebasteltes Spendenschwein füllt oder einen Kalender kauft“, erklärt Angelika Gelle als Leiterin des Anne-Frank-Kindergartens. Mit dem Piratenschiff setzt sich die schrittweise Erneuerung der Außenanlagen in der evangelischen Einrichtung fort, die 2014 begonnen hat. Unter anderem wurde die Vogelnestschaukel schon ersetzt und der Spielhügel modelliert. 25 000 Euro werden aktuell noch benötigt, damit die Heidelberger „Werkstatt-Spielart“ beauftragt werden kann. „Dafür sparen wir und suchen fleißig weitere Sponsoren“, sagt Gelle, die hofft, dass schon 2019 aus dem Traum Wirklichkeit wird.

Die Monat für Monat des kommenden Jahres passenden Fotos enthalten die beiden Kalendervarianten: „Seit mehr als 25 Jahren ohne Autos und Verkehrsschilder“, betont Wagenfeld ein Markenzeichen seiner Fotos. Während die schwarzweiße Hochformatversion seines Kalenders in Mächerleins Apotheke gegen Spenden an Kunden abgegeben wird, ist die regulär farbige Ausgabe wie gehabt zu 8,60 Euro im örtlichen Schreibwaren- und Buchhandel, der Postfiliale „Bei Biggi“ und am Kiosk „Schneckenhäusel“ erhältlich. pj

