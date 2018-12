Dietrich Edinger und seine Chöre erobern Herzen der Zuhörer

Gründer: Chordirektor, Dirigent, Arrangeur, und Keyboarder Dietrich Edinger

Moderator: Jürgen Zink

Solisten: Jeannette Friedrich, Manuele Göpfrich, Matthias Fischer

Zwei-Mann-Band: Christian Dobirr (Schlagzeug), Bernd Krämer (Querflöte, Gitarre)

Programmfolge: Oh Danny Boy, Moon River, Sto perigiali, No matter what, My Lord what a morning, Swing low, I’ld like to teach the world to sing, Coquest of Paradiese, Morning of my life, Do Lord, We are going down, Somewhere over the Rainbow, I have a dream, Santa Maria prega per noi, Streets of London, Earth song, Hymn, Every time I feel the Spirit, Put your hand in the hand, Rock my soul, My way, Sing a song of freedom, Fernando, We are the world, AMEN