Nach dem erfolgreichen Auftaktkonzert mit Used und mehr als 500 Videoaufrufen geht die digitale Ausgabe von Rock at Church (RaC) am Samstag, 1. August, in die zweite Runde. Ab 19.30 Uhr soll ein Liveauftritt der Mundart-Schwermetaller von Dawedda, die zuletzt 2018 bei RaC in Ladenburg auf der Bühne standen, im Livestream auf YouTube zu sehen sein (Link: https://bit.ly/3jJyVPA). Es darf mitgerockt und per Bezahldienst PayPal auch wieder gespendet werden.

Der Erlös aus dem Konzert kommt dem Hilfsprojekt der Ladenburger Florian Fischer und Günter Delens für Familien in Nepal zugute, die beim Erdbeben 2015 in Not geraten sind und immer noch mit den Folgen kämpfen. pj

