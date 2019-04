Döhring bleibt Chef

Im Alter von erst 40 Jahren ist Rainer Döhring schon sein halbes Leben lang Vorsitzender des Trägervereins der „Kiste“. Beruflich in der Leitung des Forums der Jugend in Mannheim tätig, führt der Rockmusiker, Bandcoach und Produzent das Vorstandsteam im Ladenburger Jugend- und Kulturzentrum seit nunmehr 20 Jahren ehrenamtlich an. Als Kassenwartin des Vereins würdigte Jennifer Döhring unter Applaus bei der Hauptversammlung im Veranstaltungsraum Pflastermühle wie „viel Liebe, Engagement und Input“ ihr Mann in die „Kiste“ gesteckt habe.

„Unfassbar, was für ein Geschenk das ist, dass Rainer den Laden inzwischen nicht mehr allein schmeißen muss“, sagte Döhring, als sie allen Vorstandsmitgliedern Geschenke überreichte. Ohne die Beisitzer Chris Friedmann und Nils Kreitzscheck als ausgebildete Fachkräfte sei es heute beispielsweise unmöglich, wichtige Auflagen der Versammlungsstätten-Verordnung zu erfüllen. „Was da an ehrenamtlicher Energie und Leistung drin steckt, kann man gar nicht hoch genug einschätzen: Riesenkompliment an Euch alle“, bekräftigte Mitglied Matthias Schulz bereits nach der Entlastung (Revisorin Ariane Wolf: „Lob an die Kasse!“).

Hochbeet entsteht

Worauf sich die Zufriedenheit mit Trägerverein und städtischen Mitarbeitern begründet, belegten zuvor die Berichte der Döhrings und der städtischen Sozialpädagogin Helen Gottschall. Große Entlastung für die Hauptamtliche Gottschall, die zurzeit unter „extrem hoher Belastung“ (Döhring) arbeitet: Ab September steht ihr mit Dominik Alt (Oftersheim) wieder eine erfahrene Kraft zur Seite. Kollegin Angelika Kaindl befindet sich in Elternzeit. Verstärkung ist nach dem berufsbedingten Weggang von Daniel Fritzenschaft (Oktober 2018) bei der Fülle der Aufgaben notwendig: So wurde die Arbeit mit 25 Mädchen zwischen neun und 15 Jahren intensiviert. Musik- und Sportprojekte werden auch von Jungs genutzt. Bis zu 30 Jugendliche erreichen die Sozialarbeiter allein beim freitäglichen Offenen Treff. Es gibt „Schnuppertage“ für Viertklässler, Kaindls Kooperation mit der Werkrealschule sowie Lernbetreuung für 20 Kinder aus geflüchteten und nicht-geflüchteten Familien. Zurzeit entsteht unter Mitwirkung des städtischen Bauhofs ein Hochbeet zum Gärtnern vor der „Kiste“.

Die angeschlossene Pflastermühle sei ein „lebendiger und warmherziger Ort“ für Veranstaltungen und junge Künstler geworden, wie es hieß. Zwei Theatergruppen inszenierten regelmäßig Aufführungen. Das beliebte Format „Kunst gegen Bares“ (KGB) werde als „Dauerbrenner“ weiterlaufen. Das vorweihnachtliche FESTival sei eine „wichtige Konstante“. Die Reihe „Rockodunum“ sei neu hinzu gekommen. Die winterlichen Jazz-Jamsessions hätten sich etabliert. 2019 werde die Pflastermühle erneut einer der Schauplätze des Jazzworkshops von Marcus Armani und Nicolai Pfisterer. Coachings, Videoaufnahmen und Konzertproben junger Popgruppen fänden regelmäßig statt. Eine „runde Sache“: die Partnerschaft mit dem Internationalen Ladenburger Filmfestival. Dank der Kooperation mit der Stadtbibliothek seien dieses Jahr auch erstmals die Literaturtage zu Gast. Vorsitzender Döhring zufrieden: „Wir sind vielseitig aufgestellt.“ pj

