„Donauwelle ausverkauft“

„Hier gibt’s immer den besten Kuchen.“ Pit Baumgartner freut sich auf ein süßes Teil zum Kaffee und hat seine Lieblingssorte im Sinn. Doch als der Ladenburger Musiker und Chef der bekannten Popgruppe De-Phazz, die im September in Berlin ihre 20. Jubiläumstour fortsetzt, mit Zeitung unterm Arm am Verkaufsstand des Günther´schen Kindergartens im Arkadengang vor dem Alten Rathaus eintrifft, heißt es: „Donauwelle ist leider schon ausverkauft.“ Zum Glück ist die Auswahl so groß. Auch Zupfkuchen lacht den Kunden an.

Dennoch beschließt Baumgartner beim großzügigen Bezahlen schmunzelnd: „Das nächste Mal stelle ich mir den Wecker.“ Eine kleine Episode im Leben des Künstlers - und der diesjährigen Kuchenbäcker vom „Schulanfänger-Club“ der Caritas-Einrichtung für Zwei- bis Sechs- oder Siebenjährige. Natürlich haben erneut Eltern ihren Sprösslingen fleißig unter die Arme gegriffen. Schließlich soll beim jährlichen Kuchenverkauf etwas hängenbleiben für Ausflüge, Bäckereibesuch und Eis essen gehen. „Einige Familien könnten sich das sonst nicht leisten“, erklärt Kindergartenleiterin Martina Lucas einen Grund für den Benefizstand in eigener Sache.

Es gibt aber auch pädagogische Motive, wie Lucas ausführt: So wurden Werbeflyer gestaltet und in umliegenden Geschäften Bescheid gegeben. Die Mädchen und Jungen üben dabei Grüßen, sich vorstellen und beim Geld herausgeben unter Aufsicht von Erzieherinnen und Betreuerinnen auch schon ein wenig Kopfrechnen. „Finger zu Hilfe nehmen, ist erlaubt. Die Leute freuen sich und warten gerne ein bisschen länger“, sagt Lucas.