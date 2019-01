„Doppelpass“zwischen FV und CBG

Der Fußball-Verein (FV) 03 Ladenburg hat für die laufende Spielsaison eine Kooperationsvereinbarung mit dem Carl-Benz-Gymnasium Ladenburg abgeschlossen. Dies teilte Vorstandsmitglied Stefan Obert mit. Es gehe inhaltlich darum, die Arbeitsgruppe (AG) Mädchen-Fußball am CBG zu unterstützen. Das Training findet dienstags von 15 bis 16.30 Uhr in der Lobdengauhalle statt.

Die Nulldreier-Juniortrainerin (DFB) und CBG-Schülerin Pauline Klopsch kann dank dieser Vereinbarung auf die Unterstützung ihres Vereinsjugendwarts Dominik Halli und von CBG-Sportlehrer Christoph Lorenz bauen. Diese Vereinbarung steht unter dem Motto „Doppelpass 2020 – Schule und Verein: Ein starkes Team!“, unter das der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) solche Mitmach-Angebote für Schulen und Vereine gestellt hat.

Die Zusammenarbeit soll beiden Partner neue Perspektiven öffnen. „Nur in Kooperation wird es zukünftig gelingen, Mädchen wie Jungen an das Fußballspiel heranzuführen, die Bedürfnisse der Kinder nach Sport, Spaß und Bewegung in der Schule zu erfüllen und auch Talente frühzeitig für die Vereine zu entdecken“, heißt es seitens des DFB. „Unser Verein stärkt Ladenburg als Schul- sowie Sportstadt und unterstreicht die Bedeutung von Sport als Bildungsmaßnahme“, so Obert. pj

