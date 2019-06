Dozentenkonzert im Glashaus

Mit dem hochkarätig besetzten Dozentenkonzert kommt es am Donnerstag, 20. Juni, um 19 Uhr im Glashaus am Waldpark zu einem ersten öffentlichen Höhepunkt des Ladenburger Jazzworkshops in Regie von Marcus Armani (Gitarre) und Nicolai Pfisterer (Saxofon). Es treten nämlich außerdem auf: Katrin Armani (Gesang), Thomas Siffling (Trompete), Paul Stolze (Saxofon), Markus Franzke (Posaune), Volker Engelberth (Klavier), Martin Simon (Bass) und Wolfgang Disch (Schlagzeug).

Jeder weitere Kurstag endet mit Auftritten: So findet am Freitag, 21. Juni, um 19 Uhr eine Open-Air-Jamsession an der Stadtmauer gegenüber dem Kulturzentrum „Pflastermühle“ (Wallstadter Straße/Ecke Jahnstraße) statt. Am Samstag, 22. Juni, jammen Teilnehmer und Dozenten um 19 Uhr gemeinsam auf der Wiese am Bischofshof (gegenüber Domhof). Das Abschlusskonzert ist am Sonntag, 23. Juni, um 16 Uhr an der Wehrmauer gegenüber der St. Sebastianskapelle in der Altstadt (Kirchenstraße 6) zu erleben. Der Eintritt ist jeweils frei. pj

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019